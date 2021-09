Estos son los cortes de agua y luz para este 29 de septiembre en Bogotá

La empresa de energía Enel Codensa y el Alcantarillado de Bogotá (EAAB) programa cada día cortes de luz y agua en Bogotá, con el fin de realizar renovaciones o mantenimiento de las redes eléctricas. Para este este 29 de septiembre están programados una serie de interrupciones en el servicio con el fin de adelantar trabajos de mantenimiento en la red eléctrica y de agua.

Enel Codensa recomienda no dejar conectados los electrodomésticos para evitar sobrecarga cuando se reanude el servicio. De igual forma, invita a estar pendiente de las novedades a través de sus canales de comunicación, redes sociales y la línea telefónica 115.

También se sugiere programar la agenda y actividades para que los cortes de energía no afecte los planes diarios, así como evitar la compra de alimentos o demás artículos que necesitan refrigeración.

Recuerde la importancia de permitir la entrada del personal técnico de la empresa a edificios o conjuntos. Tenga presente también que, aunque se establecen horarios, los cortes pueden llegar a extenderse, durar menos tiempo o ser suspendidos por factores climáticos como la lluvia o descargas eléctricas, o por dificultades para ingresar a conjuntos o edificios.

Si su barrio está en la lista, recuerde desconectar los electrodomésticos durante los cortes, debido a que la energía podría retornar con alto voltaje. Estos son los cortes de luz programados para este miércoles por localidades:

Localidad Antonio Nariño

San Antonio. Carrera 13 a Carrera 15 entre Calle 1 sur a Calle 3 sur. Desde las 8:30 AM hasta las 11:30 AM.

Localidad Chapinero

El Bagazal. Carrera 1 este a Carrera 3 este entre Calle 77 a Calle 79. Desde las 8:30 AM hasta las 5:00 PM. Los Rosales. Carrera 0 este a Carrera 3 este entre Calle 75 a Calle 79. Desde las 8:30 AM hasta las 5:00 PM. Quinta Camacho. Calle 68 a Calle 70 entre Carrera 6 a Carrera 8. Desde las 9:00 AM hasta las 5:00 PM. Seminario. Carrera 2 a Carrera 4 entre Calle 90 a Calle 92. Desde las 8:45 AM hasta la 1:00 PM.

Localidad Engativá

Normandía. Calle 54 a Calle 56 entre Carrera 70 a Carrera 72. Desde las 6:30 AM hasta las 5:00 PM.

Localidad Fontibón

Modelia Occidental. Carrera 80 a Carrera 82 entre Calle 22 a Calle 24. Desde las 7:15 AM hasta las 5:00 PM. Santa Cecilia. Calle 23 a Calle 25 entre Carrera 74 a Carrera 76. Desde las 7:45 AM hasta las 2:00 PM.

Localidad Los Mártires

La Favorita. Carrera 15 a Carrera 17 entre Calle 18 a Calle 20. Desde las 7:15 AM hasta las 12:00 PM.

Localidad Puente Aranda

Comuneros. Carrera 30 a Carrera 32 entre Calle 2 a Calle 4. Desde la 1:00 PM hasta las 5:00 PM. La Asunción. Carrera 29 a Carrera 31 entre Calle 1 a Calle 3. Desde las 7:30 AM hasta las 12:00 PM. Remanso Sur. Calle 17 sur a Calle 19 sur entre Carrera 36 a Carrera 38. Desde las 6:45 AM hasta las 3:00 PM.

Localidad Rafael Uribe Uribe

Murillo Toro. Calle 35 sur a Calle 37 sur entre Carrera 28 a Carrera 30. Desde la 1:00 PM hasta las 5:00 PM.

Localidad Suba

Andes Norte. Carrera 64 a Carrera 66 entre Calle 102 a Calle 104. Desde las 8:00 AM hasta las 9:30 AM. Barajas Norte. Carrera 75 a Carrera 77 entre Calle 173 a Calle 175. Desde las 10:00 AM hasta las 11:30 AM. Canódromo. Calle 127 a Calle 129 entre Carrera 44 a Carrera 46. Desde las 3:00 PM hasta las 4:30 PM. Casablanca Suba I. Calle 199 a Calle 201 entre Carrera 66 a Carrera 68. Desde la 1:00 PM hasta las 2:30 PM.

El Plan. Carrera 72 a Carrera 76 entre Calle 145 a Calle 147. Desde las 7:45 AM hasta las 5:00 PM. El Poa. Calle 146 a Calle 148 entre Carrera 99 a Carrera 101. Desde las 10:00 AM hasta las 11:30 AM. Escuela De Carabineros. Calle 168 a Calle 170 entre Carrera 74 a Carrera 76. Desde las 7:45 AM hasta las 5:00 PM. Iberia. Carrera 57 a Carrera 59 entre Calle 136 a Calle 138. Desde las 10:00 AM hasta las 11:30 AM. Mazurén.

Calle 149 a Calle 151 entre Carrera 49 a Carrera 51. Desde las 10:00 AM hasta las 11:30 AM. Pasadena. Carrera 49 a Carrera 51 entre Calle 103 a Calle 105. Desde las 10:00 AM hasta las 2:30 PM. Portales del Norte. Carrera 57 a Carrera 63 entre Calle 166 a Calle 168. Desde las 8:00 AM hasta las 5:00 PM. Prado Veraniego Sur. Carrera 55 a Carrera 57 entre Calle 126 a Calle 128. Desde las 1:00 PM hasta las 2:30 PM.

Puente Largo. Calle 107 a Calle 109 entre Carrera 54 a Carrera 56. Desde las 3:00 PM hasta las 4:30 PM. San José de Bavaria. Carrera 77 a Carrera 79 entre Calle 180 a Calle 182. Desde las 8:00 AM hasta las 9:30 AM. San José del Prado. Carrera 57 a Carrera 59 entre Calle 133 a Calle 135. Desde las 8:00 AM hasta las 9:30 AM. Suba Urbano. Carrera 82 a Carrera 91 entre Calle 144 a Calle 148. Desde las 8:00 AM hasta las 5:00 PM. Victoria Norte. Carrera 47 a Carrera 54 entre Calle 149 a Calle 151. Desde las 8:00 AM hasta las 4:30 PM.

Localidad Teusaquillo

Acevedo Tejada. Calle 25 a Calle 30 entre Carrera 32 a Carrera 34. Desde las 6:30 AM hasta las 4:00 PM. Ciudad Universitaria. Carrera 33 a Carrera 35 entre Calle 28 a Calle 30. Desde las 6:30 AM hasta las 4:00 PM.

Localidad Tunjuelito

San Vicente Ferrer. Calle 55 sur a Calle 57 sur entre Carrera 27 a Carrera 29. Desde las 7:45 AM hasta las 12:00 PM.

Localidad Usaquén

San Antonio Norte. Carrera 7 a Carrera 10 entre Calle 179 a Calle 182. Desde las 9:00 AM hasta las 4:00 PM.

Localidad Usme

La Cabaña. Carrera 1 este a Carrera 3 este entre Calle 74 sur a Calle 76 sur. Desde las 8:00 AM hasta las 5:00 PM. Villa Diana. Calle 85 sur a Calle 87 sur entre Carrera 12 este a Carrera 14 este. Desde las 8:15 AM hasta las 5:30 PM.

Soacha

Carrera 2 a Carrera 4 entre Calle 44 a Calle 47. Desde las 7:30 AM hasta las 6:00 PM. Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 35 a Calle 39. Desde las 7:30 AM hasta las 6:00 PM.

Por su parte, la empresa de Acueducto y Alcantarillado realizará trabajos en barrios de cinco localidades de Bogotá que buscan reducir las afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal. Estos son los cortes de agua programados:

Localidad Engativá

Compartir, Bochica. De la Calle 72 a la Calle 92, entre la Carrera 92 a la Carrera 104. Desde las 09:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Reparación daño red acueducto.

Localidad Bosa

Chicó Sur, Bosa Nova-El Porvenir, San Pedro, La Independencia (Parcial), Bosa Nova, Los Sauces, Escocia, La Paz. De la Calle 55 Sur a la Calle 57 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87C. De la Calle 57 Sur a la Calle 58C Sur, entre la Carrera 84C a la Carrera 87K Bis. De la Calle 58C Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 82 a la Carrera 88. De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87H. De la Calle 62 Sur a la Calle 69B Sur, entre la Carrera 87C a la Carrera 88C. De la Calle 69B Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 87K a la Carrera 88C. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas debido a mantenimiento preventivo.

Localidad San Cristóbal

Quindío: Quindío, Moralba, Altos del Zuque, Puente Colorado, Quindío, Altamira, El Pinar, Las Gaviotas, Los Libertadores, La Belleza, Nueva Delhi, Yomasa, La Gloria, Santa Rita Sur Oriental, El Parries, Villabel, La Gloria.

Juan Rey: Bellabel, Juan Rey, La Flora, Los Pinos, La Esperanza Ciudad Londres.

Quindío: De la Calle 37 Sur a la Calle 60 Sur, entre la Carrera 4 Este a la Carrera 16 Este.

Juan Rey: De la Calle 46 Sur a la Calle 87 Sur, entre la Carrera 14 Este a la Carrera 19 Este.

Desde las 09:00 a.m. hasta por 8 horas. Debido a mantenimiento Estación de Bombeo.

Localidad Kennedy

Alquería La Fragua, Nueva York, Floralia, Carvajal. De la Avenida Primera de Mayo a la Calle 40 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Avenida Boyacá. Desde las 10:00 a.m. hasta por 4 horas. Debido a verificación macromedidor.

Localidad Usme

Usminia, Brazuelos, Villa Anita y Limonar. De la Diagonal 97 Sur a la Calle 117 Sur, entre la Carrera 7 a la Carrera 15. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.