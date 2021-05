Estos son los cortes de luz programados para el lunes 20 de julio en Bogotá

Por trabajos de mantenimiento, Enel-Codensa suspenderá el servicio de energía en algunos barrios de cinco localidades de la capital.

Codensa anunció que este lunes, 20 de julio, se tienen previstos cortes de energía en algunas localidades de la ciudad, donde se han venido realizando trabajos de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que la entidad ha dado una serie de recomendaciones para los usuarios que se puedan ver afectados.

Si vive en estos barrios, recuerde no dejar conectados los electrodomésticos para evitar sobrecarga de energía cuando se retome el servicio. De ser necesario, los cortes pueden extenderse, por lo que la empresa de energía estará informando las novedades a través de sus canales de comunicación, a su vez, recuerda a la ciudadanía que las dudas son resueltas en la línea telefónica 115.

Otras recomendaciones de Codensa incluyen programar la agenda y actividades para que el corte de servicio no lo interrumpa. Planear la compra de alimentos o demás artículos que necesiten refrigeración. Permitir la entrada del personal técnico de la compañía a edificios o conjuntos. Y, finalmente, tener presente que los trabajos pueden cancelarse o cambiar por clima (lluvia y tormentas eléctricas).

Estos son los cortes de luz programados para este lunes, 20 de julio, de acuerdo con la localidad:

Chapinero

En La Porciúncula, calle 74 a calle 76 entre carrera 6 a carrera 8, de 9:30 a.m. a 4:30 p.m.

Ciudad Bolívar

En Candelaria La Nueva, calle 67 sur a calle 69 sur entre carrera 36 a carrera 38, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m

Fontibón

En La Cabaña Fontibón, calle 21 a calle 23 entre carrera 99 a carrera 101, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. En Modelia, calle 23 a calle 25 entre carrera 71 a carrera 73, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m

Suba

En Tibabuyes Occidental, calle 141 a calle 143 entre carrera 150 a carrera 152, de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. En Villa Maria, calle 135 a calle 137 entre carrera 111 a carrera 113, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Usaquén

En San Patricio, carrera 22 a Carrera 24 entre Calle 105 a Calle 107, de 9:30 a.m. a 4:30 p.m.

