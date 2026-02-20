¿La ha visto? Buscan a María Paula Preciado, niña de 13 años desaparecida en Engativá

María Paula, de 13 años, está desaparecida desde el 15 de febrero en Engativá. Autoridades y familiares piden apoyo para ubicarla. Foto: Policía Nacional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades adelantan la búsqueda de María Paula Preciado Herrera, una menor de 13 años reportada como desaparecida desde el pasado 15 de febrero en la localidad de Engativá, en Bogotá.

Según la Policía, la adolescente salió de su vivienda, ubicada en el conjunto Reserva de Granada Tres, en el barrio Gran Granada, hacia las 10:30 de la mañana, y desde entonces se desconoce su paradero.

María Paula mide aproximadamente 1,59 metros, es de contextura delgada, tez blanca y tiene ojos color café claro. Al momento de su desaparición vestía buzo negro con cremallera, sudadera negra, blusa blanca y tenis blancos. Además, llevaba consigo un peluche blanco.

Lea más: Cierre nocturno en la carrera 68 por demolición de puente peatonal

Consultada por este medio, la Fiscalía indicó que actualmente se adelantan actos urgentes de búsqueda para dar con el paradero de la menor y que, por ahora, no hay información adicional disponible sobre el caso.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener datos que ayuden a localizarla, se comunique a la línea 305 768 4645 o al correo electrónico yira.lizcano@correo.policia.gov.co. Cualquier información puede ser clave para avanzar en la investigación.

La Policía reiteró que cualquier dato puede ser clave para el reencuentro de la menor con su familia.

Lea más: Operativo en pagadiarios del centro de Bogotá deja en evidencia acopio de celulares hurtados

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.