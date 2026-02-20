Publicidad

¿La ha visto? Buscan a María Paula Preciado, niña de 13 años desaparecida en Engativá

María Paula Preciado Herrera, de 13 años, fue reportada como desaparecida el 15 de febrero en Engativá. Su familia la sigue buscando.

Redacción Bogotá
20 de febrero de 2026 - 08:44 p. m.
María Paula, de 13 años, está desaparecida desde el 15 de febrero en Engativá. Autoridades y familiares piden apoyo para ubicarla.
Foto: Policía Nacional
Las autoridades adelantan la búsqueda de María Paula Preciado Herrera, una menor de 13 años reportada como desaparecida desde el pasado 15 de febrero en la localidad de Engativá, en Bogotá.

Según la Policía, la adolescente salió de su vivienda, ubicada en el conjunto Reserva de Granada Tres, en el barrio Gran Granada, hacia las 10:30 de la mañana, y desde entonces se desconoce su paradero.

María Paula mide aproximadamente 1,59 metros, es de contextura delgada, tez blanca y tiene ojos color café claro. Al momento de su desaparición vestía buzo negro con cremallera, sudadera negra, blusa blanca y tenis blancos. Además, llevaba consigo un peluche blanco.

Consultada por este medio, la Fiscalía indicó que actualmente se adelantan actos urgentes de búsqueda para dar con el paradero de la menor y que, por ahora, no hay información adicional disponible sobre el caso.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener datos que ayuden a localizarla, se comunique a la línea 305 768 4645 o al correo electrónico yira.lizcano@correo.policia.gov.co. Cualquier información puede ser clave para avanzar en la investigación.

La Policía reiteró que cualquier dato puede ser clave para el reencuentro de la menor con su familia.

Redacción Bogotá

