Navidad: la prueba de la reapertura total en Bogotá

Las fiestas de fin de este año serán la verdadera prueba de fuego para la ciudad en la transición de la pandemia, que cumple 21 meses, en cuanto a la reactivación total de la ciudad, un esfuerzo que se viene desarrollando paso a paso y que este fin de año espera llegar al 100 %. Con casi el 72 % de la población vacunada, aunque con un leve incremento en los casos activos en las localidades, la ciudad anunció todo lo que tiene listo para vivir unas fiestas como antes de la pandemia: con un detallado plan de seguridad, alumbrados en parques y actividades culturales.

No obstante, antes de conocer todo lo que está dispuesto en la ciudad para celebrar las fiestas, vale recordar que “el covid-19 no se ha ido”. Este mensaje, que se ha martillado todo el 2021 con cada anuncio de reapertura, no es otra cosa que una invitación para que la ciudadanía celebre, pero extreme las medidas de autocuidado y más ahora, cuando las aglomeraciones serán pan de cada día.

Las cifras actuales de la pandemia respaldan el plan. Mientras en varios países de Europa se habla de un sexto pico e incluso de confinamientos, en Bogotá el panorama parece alentador y da licencia para estar de fiesta. La positividad en las pruebas covid-19 está sobre 1,7 % (similar a la de los primeros días de pandemia) y la ocupación en las unidades de cuidados intensivos (UCI) está en 65,9 %. Cabe resaltar que más de 900 camas han sido inhabilitadas desde que terminó la tercera oleada. En cuanto a víctimas fatales, recientemente se han tenido días sin decesos. El sábado se registró una víctima fatal y 354 nuevos contagios, cifra muy alejada de los casi 12.000 que se contabilizaron en los momentos más críticos de la pandemia.

En cuanto a vacunación, según informes de la Secretaria de Salud, la capital ya tiene el 72,4 % de su población total vacunada contra el covid-19, y el 88,2 % ya tiene la primera dosis. En total, se han aplicado 10,1 millones de dosis, con lo que se acerca a la meta que se impuso la administración de tener al 31 de diciembre el 85 % de los ciudadanos con el esquema completo de inmunización, para seguir avanzando con tranquilidad en el plan de reactivación total, que para el próximo año tiene como meta el regreso completo a las clases presenciales. Para lograrlo, el Distrito habilitó 32 puntos de vacunación en la capital, ubicados en zonas de rumba y puntos masivos como centros comerciales y coliseos, así como este fin de semana priorizó la vacunación de migrantes.

Seguridad

En medio de esto, hoy parece que la ciudadanía está más preocupada por la inseguridad (hurtos y homicidios) que por el virus. Por esta razón, el Distrito dispuso un plan de seguridad para Navidad, que incluye 4.174 actividades de vigilancia, apoyadas por 6.500 unidades de policía vigilando.

El “Plan Navidad” se enfocará en cuatro frentes: disminuir delitos, vigilar las actividades culturales y de reactivación económica, y adelantar megaoperativos. La prioridad será contrarrestar delitos de alto impacto (que se incrementan en esta temporada del año) y concentrarse en las localidades con mayores índices de delincuencia.

Alrededor de este objetivo, se diseñarán operaciones especiales, relacionadas con las actividades masivas (como el tercer día sin IVA del año, que se llevará a cabo el viernes 3 de diciembre); las zonas de comercio, así como trabajos en las localidades priorizadas, en fechas como la Noche de las Velitas, Navidad y Año Nuevo. En el dispositivo se prestará especial atención a 210 barrios, por presentar altos índices de homicidios y hurtos en 2019 y 2020.

Adicionalmente, se intensificarán las acciones contra la venta de pólvora y licor adulterado o de contrabando, la mendicidad infantil y la explotación sexual de menores de edad. Para reforzar la labor de la Policía, la Secretaría de Salud realizará más de 228 operativos de inspección, vigilancia y control en establecimientos comerciales dedicados a la venta de alimentos y licores, sino que habrá 2.462 equipos de las secretarías de Seguridad y de Gobierno y de las alcaldías locales, que reforzarán el plan en las calles, en el marco de una ciudad que espera estar activa 24 horas al día.

Las actividades para este mes

El reto para autoridades y ciudadanía será grande en esta Navidad. Si bien los indicadores de salud son positivos y el proceso de reactivación, que espera estar al 100 %, avanza según lo planeado, la serie de actividades con aglomeraciones requerirán un compromiso ciudadano, ya que el Distrito tiene unas 160 actividades previstas en Navidad, incluyendo conciertos, deportes, ferias y obras de teatro, así como el regreso de la tradicional ciclovía nocturna, un show de mapping en la Plaza de Bolívar y veinte parques de la ciudad iluminados, entre los que se destaca el Jardín Botánico, donde se mantendrán las luces encendidas hasta el 15 de enero.

“Es nuestro compromiso con la reactivación del sector cultural, artístico, deportivo y recreativo, para acercar el arte y la creación a la vida cotidiana de los bogotanos, a sus barrios, ventanas y hogares, para disfrutar de una de las épocas más bellas del mundo. Y para eso, tenemos una amplia programación en las veinte localidades. Programación en la que los artistas locales serán anfitriones de lo mejor de nuestra Bogotá en esta Navidad”, dijo el secretario de Cultura, Nicolás Montero.

Entre las actividades destacadas está la primera feria de editoriales independientes en la Biblioteca Virgilio Barco; una Feria de Emprendimiento, en el Bronx Distrito Creativo; la ciclovía nocturna, el próximo 9 de diciembre, y conciertos por toda la ciudad de la Filarmónica, entre los que se encuentra el espectáculo de la Noche de las Velitas, en la Catedral Primada y tomas por localidades durante todo el mes

Adicionalmente, hay programados una serie de conciertos, como el del próximo 5 de diciembre para el cierre de las elecciones de los Consejos de la Juventud, donde participarán artistas como Manuel Medrano y Juan Pablo Vega. Por las localidades habrá tarimas móviles con coros navideños, franjas de teatro y cultura. Habrá un concierto de Alerta Kamarada, un conversatorio con Kevin Johansen y una franja de presentaciones musicales en la Media Torta.

También harán parte de la programación vacaciones recreativas en el parque Simón Bolívar, un show láser en la Plaza de Bolívar y el parque El Tunal y la celebración de las novenas en los parques iluminados. Para el inicio de las novenas se hará un evento especial en la Iglesia del Voto Nacional y el resto de días se recorrerán lugares emblemáticos de la ciudad, mientras que para el 31 de diciembre está el regreso del tradicional concierto organizado por Jorge Barón para cerrar el año.

En resumen, todo está listo para vivir unas fiestas lo más parecidas a las que se vivían antes de la pandemia con actividades y seguridad. Sin embargo, es clave no olvidar que no se debe bajar la guardia, pues persiste la incertidumbre sobre la evolución del virus y que las nuevas variantes siguen siendo un riesgo.

Poder empezar el año sin dolores de cabeza en materia de salud dependerá de la responsabilidad de los ciudadanos, a quienes se les reitera mantener las medidas de bioseguridad, como el frecuente lavado de manos y el uso del tapabocas, así como portar junto a su cédula el carné de vacunación, que desde el 14 de diciembre será la llave para poder disfrutar de todos los eventos y lugares públicos que se engalanarán para vivir la Navidad.