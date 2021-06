Tras la salida del presidente Iván Duque y la alcaldesa Claudia López del parque Fontanar, en Suba, donde se inauguró el HUB de Innovación del SENA y se hizo la presentación del trazado que tendría la segunda línea del metro, se presentaron fuertes enfrentamientos en los alrededores ,en los que al menos cuatro periodistas resultaron heridos por parte de la fuerza pública.

El primer caso fue el de las periodistas Kathe Sánchez y Alexandra Molina, quienes registraron como uniformados le pegaban a un joven que estaba en el piso. Según narra Sánchez, primero la tumbaron a ella y luego golpearon al joven, así como el Esmad fue agresivo con su compañera, quien grabó todo lo que ocurrió.

“Ahorita me duele mucho la parte izquierda de la espalda donde me pegaron, y a parte que me tiraron al piso en el que había muchas piedras sobre las que caí y me raspé la rodilla. Yo estaba en el evento y afuera había muchos manifestantes con piedras y letreros esperando la salida del presidente. Él se fue en un helicóptero, pero cuando salió la caravana de la ministra creyeron que era la del mandatario y por eso arremetieron contra la camioneta”.

La periodista de La Cariñosa asegura que ella y su compañera decidieron irse del lugar, pero les tocó caminar detrás de los manifestantes, porque iban en moto y había muchas piedras sobre la vía. Luego arremetió el Esmad y fue cuando decidieron grabar. En ese primer momento, el Esmad se fueron contra ellas, pero les indicaron que eran de prensa por lo que se retiraron.

Pero luego volvieron a comenzar los enfrentamiento y esta vez uno de los uniformados se acercó a Sánchez la empujó y le pegó, luego entre cuatro a un joven y finalmente empujan a Molina, la otra periodista en el lugar. “En la grabación se escucha cuando les decimos que no nos pegue, y a mi compañera diciéndome ‘Kathy, me están pegando’. Luego de eso los testigos son los que nos ayudan a parar, mientras a mi me sangra la pierna. Alexandra tiene marcado el bolillazo que le dieron a ella en una pierna”.

Otro de los casos lo reportó el periodista del Blu Radio José David Rodríguez, quien asegura que fue golpeado con una piedra lanzada desde el lugar en que se encontraban los miembros del Esmad. “Yo estaba grabando y la Policía empezó a lanzar piedras. Me dieron, caí al piso y me di cuenta que tenía hematomas, no identifiqué quién fue pero sí venía del lado de la Policía. Me recogieron los de asistencia médica, me llevaron cargado y me atendieron directamente”.

Por último, se presentó el caso del reportero gráfico Andrés Cardona, a quien uno de los uniformados le pegó en la cabeza con la culata de una escopeta con las que lanzan gases lacrimógeno. Todo comenzó porque uno de los uniformados se cayó y los fotógrafos se acercaron. En ese momento, se acercó otro policía, que furioso, empezó a cuestionar que le tomen fotos a su compañero en el piso, después los empujó y posteriormente ocurrió la agresión.

En fotografías quedó registrado el momento en que le pegan, así como posteriormente le sangra la cabeza a Cardona. Según la misión médica, la herida requería de mayor atención debido a que necesitaba que le pusieran puntos.

Finalmente, fotógrafos en la zona tuvieron que salir del lugar, debido a que a lo largo del día hubo constantes amedrentamientos por parte de las autoridades, quienes les revisaron el carné y comenzaron a lanzarles agua, mientras que a la misión médica les tiraron gases lacrimógenos.

Por su parte, el comandante de la Policía, Óscar Gómez, señaló que los uniformados identificados e involucrados en las agresiones a la prensa fueron retirados mientras se realizan las investigaciones, por otro lado aseguró que se relevó a la sección del Esmad que procedía en la localidad.