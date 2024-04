IDU sancionó a consorcio con millonaria multa por retrasos en obras de la Av. 68

El contratista sancionado es el Consorcio LHS Foto: IDU

El alcalde Carlos Fernando Galán, junto con el directo del IDU, Orlando Molano, han estado recorriendo en los últimos 3 meses, los distintos frentes de obra en la ciudad para evaluar su avance ante el impacto que ha tenido en la movilidad, generando retrasos. Una de estas visitas, fue a dos de los nueve tramos (6 Y 7) de la troncal de Transmilenio por la Avenida 68.

Al conocer el tramo 6, Galán expresó su preocupación ante las demoras en la ejecución del contrato por $216.000 millones, pues la entrega está prevista para febrero de 2025 y según el IDU, tiene un atraso superior al 48 %.

“Estamos en el punto seis que tiene 2,8 km., esta parte de la obra es de 216. 000 millones de pesos y no vimos más de 15 trabajadores, no hay maquinaria moviéndose, efectivamente la obra no está avanzando”, manifestó el alcalde.

Ante el pedido del primer mandatario de la capital el 18 de enero para que el Instituto de Desarrollo Urbano “actúe rápidamente, cite al contratista y evalúe que acciones podemos tomar de inmediato para que pueda avanzar esta obra”, este 2 de abril, la entidad distrital informó de una millonaria multa impuesta al consorcio a cargo del tramo 6.

Por medio de un comunicado, el IDU señaló que el contratista Consorcio LHS, conformado mayoritariamente con Sonacol S.A.S. (90 %) y Constructora LHS S.A.S. (10 %), deberá pagar una sanción de 870 millones de pesos, un total correspondiente a cada día de retraso.

De acuerdo con el informe del presunto incumplimiento elaborado por la interventoría, dicho atraso del Plan Detallado de Trabajo (PDT) aprobado, es decir, el cronograma de trabajo de obra, se presentó durante 50 días (del 27-10-2023 al 15-12-2023).

“La sanción impuesta tiene un recurso de reposición. Lo que estamos buscando con este y con todos los contratistas es que tengan las garantías para terminar los proyectos. Lo más importante es que el contratista del grupo 6 se ponga al día y tengamos la posibilidad de entregar esta obra en los tiempos previstos”, detalló el director del IDU, Orlando Molano.

De esta manera, el consorcio a cargo del tramo 6 (correspondiente a la Avenida 68 entre las calles 46 y 66), interpuso un recurso de reposición, el cual -acotaron desde el IDU- debe ser sustentado y una vez analizados los argumentos, la entidad distrital emitirá un acto administrativo con el que podrá reponer la decisión o confirmarla.

Esta noticia se avecinaba luego de la respuesta del director Molano a El Espectador, donde afirmó que el retraso de esta y otras obras tiene como antecedente la pandemia por el covid19 en 2020, y “su relación con la falta de materiales como el hierro”, por lo que dijo, “estamos activando recursos para saldar cuentas pendientes”.

