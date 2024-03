Restricción horaria en bares se mantiene hasta agosto en otra movida por la seguridad

con respecto a 2022, Bogotá, en el mes de diciembre ha presentado menos casos de delincuencia. Foto: Alcaldía de Bogotá

En otra movida de la Alcaldía por la seguridad de Bogotá, se expidió el Decreto 084, que extiende algunas medidas decretadas en meses pasados para hacer control a bares y al consumo de licor en zonas públicas. Ahora, teniendo en cuenta los diferentes hechos de inseguridad, el Distrito las extiende, al menos, hasta el próximo 31 de agosto.

Entre otras, el decreto mantiene las restricciones de consumo de alcohol en áreas públicas y las aglomeraciones después de las 10:00 de la noche. “Restringir, a partir de las diez de la noche (10:00 p.m.) y hasta las cuatro de la mañana (4:00 a.m.) del día siguiente, la permanencia y concentración de personas en parques, corredores ambientales y plazas urbanas de la ciudad de Bogotá”, señala el texto.

Añade que el consumo de bebidas alcohólicas estará restringido en esas zonas para preservar la convivencia entre los ciudadanos y evitar altercados que ocupan a la Policía sobre otros deberes de seguridad. “En aras de evitar comportamientos como los contemplados en el artículo 33 de la Ley 1801 de 2016, para garantizar la convivencia pacífica, la tranquilidad y condiciones de seguridad para los habitantes de la ciudad”, indica.

Los locales que vendan licor también seguirán con las restricciones contempladas desde el año pasado. Aquellos que pertenezcan a un frente de seguridad tendrán más margen tiempo para operar: “El horario de funcionamiento para el ejercicio de actividades económicas que involucren el expendio o consumo de bebidas alcohólicas y/o embriagantes, será desde las diez de la mañana (10:00 a.m.) hasta las cinco de la mañana (5:00 a.m.) del día siguiente, siempre y cuando el establecimiento se encuentre vinculado a un frente de seguridad local”

“De no encontrarse vinculado, su horario de funcionamiento será el comprendido entre las diez de la mañana (10:00 a.m.) hasta las tres de la mañana (3:00 a.m.) del día siguiente”, subraya el texto.

Sobre las alternativas que propone el gremio de restaurantes, hoteles y bares, la reciente encuesta de Fenalco resaltan las siguientes: que el 27% de los encuestados votó para que haya más patrullaje a cargo del Ejército y presencia de la Policía; el 22% cree que se deben aumentar las penas a los delincuentes y hacer cambios que mejoren el sistema judicial; otro 20% cree que se debe levantar la restricción al porte de armas con salvoconducto; el 15% sugiere implementar inteligencia artificial para detectar los rostros de los criminales, entre otras medidas.

Según la Secretaria de Seguridad, en los dos primeros meses del año se han efectuado 4.937 capturas, 157 allanamientos y la incautación de 174 armas de fuego y más de 661 mil gramos de estupefacientes. También, se han recuperado 338 vehículos, 507 celulares y 121 bicicletas, que habían sido reportados como hurtados.

