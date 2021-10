Suspenden cuatro empresas en Bogotá por contaminar el aire

Durante los operativos fueron halladas industrias que no cumplían con la normatividad ambiental de emisiones atmosféricas. Los operativos se llevaron a cabo en el sur y occidente de la capital.

Antonio Nariño, Fontibón, Kennedy, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito fueron las localidades en donde se centró el trabajo que, durante la última semana, viene adelantando la Secretaría de Ambiente, con el fin de intervenir las empresas que contaminen y afecten la calidad del aire en la capital.

Durante esta reciente actividad de control, 28 empresas fueron inspeccionadas y a cuatro de ellas se les impuso medidas preventivas de suspensión debido a la alta contaminación que estaban emitiendo con su trabajo. Se trató, más precisamente, de industrias de alimentos, fundiciones y ladrilleras.

>LEA: Gobernador de Cundinamarca anuncia obra de viaducto al llano en Guayabetal, En tres localidades de Bogotá se han acumulado basuras por más de 20 días y otras noticias de Bogotá

Según la entidad Distrital, durante su visita, se encontró que algunos de estos sitios no cumplían con la normatividad ambiental en materia de emisiones atmosféricas, algunas de ellas no contaban con permisos para su funcionamiento y otras operaban con combustibles sólidos como madera y carbón, sin el control necesario que requiere la ley.

Además de las suspensiones, las empresas tendrán que pagar multas diarias hasta de $5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, además deberán demostrar el cumplimiento de la norma para poder seguir operando.

“A las industrias que no respondieron o no permitieron el acceso a la autoridad ambiental, se les realizará seguimiento y se reprogramará las visitas de control y, en caso de no atender los llamados, la Secretaría de Ambiente dará traslado a la Fiscalía General de la Nación”, señaló la Secretaría.