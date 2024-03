Programe su ruta: estos son los cierres viales y desvíos por Estéreo Picnic

Banda de soul psicodélico encabezada por el cantante Eric Burton y el guitarrista y productor Adrian Quesada durante el primer día del festival Estereo Picnic 2022 Foto: El Espectador - José Vargas

Cuatro días de música, baile, gastronomía y moda, se vivirán desde este jueves 21 hasta el domingo 24 de marzo en el Parque Simón Bolívar, al occidente de Bogotá.

El Festival Estéreo Picnic, llega en su edición número cinco, con un cartel destacado a cargo de artistas colombianos como Feid, Fruko y sus Tesos, Laura Pérez y más; e internacionales como Bad Gyal, Grupo Frontera, Blink 182, entre otros.

Precisamente, ante la llegada estimada de miles de asistentes no solo de Bogotá, sino de Antioquia, Atlántico, Tolima, Santander, Meta y Boyacá, según datos de la Alcaldía de Bogotá, la secretaría de Movilidad informó que desde este miércoles hay cierres viales en inmediaciones al punto del evento musical, con el fin de reducir el impacto en la movilidad.

De esta manera, desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del lunes 25 de marzo de 2024, está cerrada la carrera 60 en sus dos calzadas entre la calle 53 y la calle 63, además, de la calle 63 en el costado sur, sentido occidente – Oriente, entre la carrera 60 y la carrera 68.

“A quienes se movilizan por esta zona de la ciudad, la Secretaría Distrital de Movilidad informa que la Avenida Calle 26, la Avenida Carrera 68, la calle 63 sentido oriente - occidente, la calle 53 y la avenida carrera 50 se pueden tomar como vías alternas”, detallaron.

Asimismo, indicaron que con el fin de minimizar el impacto en la movilidad en los barrios Quirinal, Pablo VI, Salitre Greco, Esmeralda, Bosque Popular y Modelo Popular habrá presencia permanente de los grupos especializados en vía.

Para este festival estarán en vía 113 uniformados a diario entre Agentes civiles, Grupo Guía y Policía de Tránsito, regulando la movilidad de esta zona. Adicionalmente, 25 grúas estarán disponibles para controlar el mal parqueo.

¿Cuáles son los desvíos autorizados?

Los usuarios que circulan en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 60 deberán tomar la Av. Calle 63 al occidente – Av. Carrera 68 al sur.

Los usuarios que circulan en sentido Oriente – Occidente por la Av. Calle 63 - Av. Carrera 60 al sur – Av. calle 26 al occidente; deberán tomar la Av. Carrera 68 al Sur y Av. Calle 26 al Occidente o Av. Carrera 70 al sur y Av. Calle 26 al Occidente.

Los usuarios que circulan en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 68 y desean tomar la Av. Calle 63 al Oriente deberán continuar por la Av. Carrera 68 al Sur y Av. Calle 26 al Oriente.

Los usuarios que circulan en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 63 deberán tomar la Av. Carrera 68 al norte – Calle 67 al Oriente – Av. Carrera 60 al norte – Av. Calle 68 al oriente.

Los usuarios que circulan en sentido Sur - Norte por la Av. Carrera 68 y desear tomar la Av. Calle 63 al Oriente; deberán tomar la Av. Calle 53 al Oriente.

¿Cómo funcionará Transmilenio durante el Festival Estéreo Picnic?

Transmilenio informó que dispondrá de cuatro rutas:

1. Zonal (SITP): Del jueves 21 al lunes 25 de marzo entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, saliendo de la Carrera 60 entre el Parque y la Biblioteca Virgilio Barco, con las siguientes rutas:

o Parque Simón Bolívar, Av. 68, CL 100, Cra 15, llegada a Unicentro

o Paradas en: C.C. Metrópolis, C.C. Floresta, C.C. Iserra, Olímpica CL100 y C.C. Unicentro

o Parque Simón Bolívar, CL 63 hacia el oriente, Avenida NQS y Cr 28 al sur, CL 26, llegada al sector Aguas

o Paradas en: Parque de los Novios, Estadio El Campin, Cr 28 con CL 32 - Concejo de Bogotá, Carrera 3 Aguas.

o Parque Simón Bolívar, Carrera 50, Av. Esperanza, Av. Boyacá al sur, llegada al C.C. Multiplaza (Av. Boyacá con Calle 13)

o Paradas en: Gran Estación Esfera, Maloka, Tres Elefantes, C.C. Multiplaza.

2. Troncal (Transmilenio): desde las estaciones CAN y Salitre El Greco, hacia el Portal Norte saliendo desde la estación Salitre-El Greco desde las 03:00 a.m. hasta las 04:00 a.m. del viernes 22 de marzo a lunes 25 de marzo.

