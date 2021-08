“Unos pocos insisten en la rabia, porque los agitan políticamente”: Claudia López

Mediante la estrategia #JuntosCuidamosBogotá, el Distrito ha trabajado en diferentes zonas de la capital, con el fin de recuperar el espacio público que ha sido vandalizado durante los últimos meses de protestas. En ese contexto, la alcaldesa Claudia López, visitó hoy dos zonas de la localidad de Suba, en las que se han realizado obras. No obstante, en su visita recibió críticas y abucheos por algunos habitantes de la zona.

La visita arrancó con el recorrido al parque zonal La Gaitana, donde se realizó la feria ‘Nuestro Hogar y Nuestro Espacio’, organizada por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y la Alcaldía Local de Suba. Además, se realizó la clausura del Mes del Espacio Público, con el lanzamiento del programa ‘Cuida Tu Lugar’, el cual, según el Distrito, tiene como meta fomentar la participación ciudadana, invitando a la comunidad a convertirse en padrinos de los espacios públicos de sus barrios y localidades. De hecho, el Distrito indicó que durante este mes se logró la revitalización de más de 97 mil metros cuadrados de parques, senderos y alamedas.

Seguido de esto, la mandataria se dirigió al Portal Suba y sus alrededores, para verificar las obras que se han hecho en el portarl de Transmilenio, el SuperCADE y zonas aledañas como el parque POA, el parque El Solar y la intersección de la Av. Ciudad de Cali con Av. Suba, entre otras, afectadas por los actos de vandalismo que se presentaron durante el Paro Nacional.

“Le agradezco muchísimo a los jóvenes, a la comunidad de Suba, una comunidad muy vibrante, muy organizada. Llevamos semanas trabajando con ellos, todas las entidades del Distrito están aquí haciendo reparcheo de vías, mantenimiento de espacio público, volviendo a poner el adoquín aquí también en nuestro Portal de Suba, que prácticamente lo quemaron dos veces, lo estamos recuperando y realmente ha sido un ejercicio bellísimo”, manifestó la mandataria de la capital.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Durante su recorrido algunos jóvenes se lanzaron a reclamarle a la mandataria, por lo que su esquema de seguridad reaccionó y hubo empujones.“Responda por los humedales. Usted firmó un pacto ambiental. Mentirosa, no la queremos aquí, váyase”, gritaban los manifestantes, según Blu Radio.

Ante lo ocurrido, López lamentó la situación y manifestó que a dichos jóvenes los agitaban políticamente para que hicieran ese tipo de acciones, sobre todo en jornada prelectoral. “Es una acción política electoral mandada, de saboteo y de vandalismo, no podemos ceder ante esa minoría violenta y del grito de la rabia, en los recorridos hay una mayoría construyendo y trabajando, no porque no tenga críticas sino porque saben que construir juntos es la solución”, dijo la alcaldesa.

Al término de la jornada, la alcaldesa presidió un Consejo Local de Seguridad con el fin de valorar los avances, sobre todo en la disminución de los hurtos y los homicidios en esta localidad. “En general, en materia de indicadores, vamos mejorando. Sin embargo, nos preocupa el tema de riñas, las lesiones personales, así que quiero hacerle un llamado a los comerciantes de la localidad porque necesitamos que trabajen con la Alcaldía Local y la Policía de Suba, para que se hagan campañas de consumo responsable, para que contribuyan a evitar este tipo de situaciones”, agregó la mandataria.

Finalmente, López celebró que se estén haciendo manifestaciones culturales, artísticas, críticas, pero totalmente pacíficas. “Solo hay unos pocos que insisten en la rabia, en la violencia, en el vandalismo, porque los agitan políticamente para eso, pero por fortuna, cada día son menos. No vamos a ceder a esa minoría violenta”, concluyó.