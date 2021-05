Vallas en la localidad de Bosa: ¿nueva zona de alerta naranja?

Este miércoles, habitantes del barrio Villa del Río, localidad de Bosa, encontraron una pancarta del Distrito que decía que la zona es de cuidado especial, por COVID-19. La administración aclaró que las están poniendo para delimitar Kennedy (que sí está en alerta naranja), pero no implica una medida especial en su localidad.

Este miércoles, una pancarta con el mensaje: “alerta naranja, esta es una zona de cuidado especial” alertó a los vecinos del barrio Villa del Río, en la localidad de Bosa. Según habitantes del sector, la valla fue instalada por funcionarios del Distrito, lo que podría significar que esta localidad la incluiría en los sectores en alerta naranja, lo que supondría medidas de aislamiento más estrictas. De acuerdo con los vecinos, la instalación fue en horas de la mañana, cuando había poca circulación de gente y que nadie les dio una explicación.

Propietarios de negocios alrededor de la iglesia del barrio y ubicados cerca a las cuadras donde pusieron las pancartas, expresaron su preocupación: "Lo vi por primera vez hoy a las 12 del día. Eso no estaba antes ahí, pero es preocupante porque según eso ya no voy a poder salir". Y otro agregó: "Desde que lo pusieron he visto menos gente a la calle, pero varios sí han venido a preguntar. No sabemos nada".

Un representante de la Junta de Acción Comunal indicó: "hoy amanecimos con unas pancartas que alborotaron a todo el mundo. Todos me preguntaron qué pasó, pero yo solo les dije que la alcaldía no nos había dicho nada. Hace ocho días hicimos un trabajo con los del Idpac para para usar los tapabocas e indicarles que estamos en alerta. Sin embargo todos salieron el fin de semana como si nada".

Frente a las dudas, José David Riveros, subsecretario de Gobierno, envió un mensaje de calma para los habitantes de la localidad. De acuerdo con el funcionario, por ahora, no se tiene proyectada ninguna medida especial en Bosa. A pesar de que se instalaron algunas pancartas, esto obedece a una delimitación que se está haciendo de Kennedy, que sí es la que se encuentra en alerta naranja.

“La UPZ Apogeo y el barrio Villas del Río limita con esta localidad con la avenida Villavicencio. Lo que posiblemente ocurrió, y fue lo que generó la confusión, es que el operador encargado de esta labor las hubiera puesto unas cuadras mal, en el lado de Bosa y no justo en el límite. Pero, por ahora no hay un plan de nombrar otras zonas como de manejo especial o alerta naranja”, dijo Riveros.

Agregó que esta delimitación no quiere decir que en la zona hubieran crecido los contagios, aunque recuerda que una UPZ de Bosa Occidentalacaba de salir del cuidado especial, como otras zonas en las localidades. Con respecto a las condiciones de Villa del río señala la Secretaría de Gobierno que se trata más de un tema de prevención, por lo que no aumentan las restricciones en dicha zona.

Cabe recordar que, con corte a 21 de mayo, la UPZ Bosa Occidental fue declarada en alerta naranja en esta localidad, que incluye barrios como La independencia, El Remanso I, Chicó Sur, Ciudadela El Recreo, San Antonio, Villas del Progreso. A su vez, el 2 de junio, el número de casos de personas con COVID-19 ascendió a 993, de los cuales 230 se han recuperado y 20 han fallecido, lo que convierte a esta localidad en la segunda con más contagios, después de Kennedy, con 2776 casos confirmados.

“Por ahora solo queremos concentrarnos en Kennedy que está en alerta naranja y el resto de la ciudad en alerta amarilla. Eso sí, aclaro que eso no quiere decir que la situación no vaya a cambiar. Todo lo estamos monitoreando día a día para tomar decisiones, que se analizan dependiendo de la cantidad de positivos y el nivel de transmisibilidad, que son las condiciones para declarar una alerta especial”, concluyó Riveros.

