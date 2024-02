Astronauta ruso rompió el récord de mayor tiempo en el espacio

Oleg Kononenko, quien ostenta el nuevo récord de más tiempo en el espacio. Foto: EFE - MAXIM SHEMETOV / POOL

Es domingo se estableció un nuevo récord con la mayor cantidad de tiempo de una persona en el espacio. Se trata de Oleg Kononenko, un astronauta originario de Turkmenistán (antigua república de la Unión Soviética), quien completó más de dos años y medio en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés). (Le puede interesar: Hay muchas razones para dejar de creer en la astrología: no se deje embaucar)

El récord lo ostentaba Guennadi Padalka, miembro de la Fuerza Aérea Rusa, quien había pasado 878 días, 11 horas, 29 minutos y 48 segundos en diferentes misiones a bordo de la ISS. Kononenko superó este tiempo el domingo, y establecerá una meta mucho más amplía: la misión en la que se encuentra ahora inició en septiembre de 2023 y completará un año en septiembre de 2024.

Para junio, se espera que cumpla 1.000 días en el espacio, y establecerá un récord final de 1.110 días, terminando su misión el 23 de septiembre. Desde la estación, en diálogo con la agencia de noticias rusa TASS, llamó la atención sobre los avances que aún se necesitan para hacer más independiente a la ISS de las diferentes agencias espaciales en la Tierra.

“Vuelo al espacio para hacer lo que amo, no para batir récords. He soñado y aspirado a ser cosmonauta desde que era niño. Este interés, la posibilidad de volar en el espacio, de vivir y trabajar en órbita, me motiva para seguir volando”, aseguró a TASS. (Le recomendamos: Cultivan tomates con ayuda de la revolucionaria técnica de edición genética CRISPR)

Para el astronauta, la ISS deberá convertirse en una gran casa en el espacio, que pueda funcionar de manera independiente a las agencias espaciales de cada país. Para eso, explica, es necesario trabajar en mejoras en el suministro de agua, la disposición de la basura espacial y las condiciones en las que se vive allí.

Además, dijo a la agencia rusa, que durante sus estadías allí solía perder la noción del tiempo, pues solo mantiene el contacto con su familia por medio de videollamadas. El astronauta tuvo su primera misión en 2008. Ahora tiene 59 años y ha sido ingeniero de varias expediciones en la ISS, así como comandante de otras dos.

