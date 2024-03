Científicos revelan el misterio detrás de las gigantes dunas que se mueven en Marruecos

(Imagen de referencia) Según los investigadores, estos descubrimientos son claves, pues pueden dar claves para la construcción de vías u otras estructuras en torno a estructuras que se mueven a lo largo del tiempo. Foto: Pixabay

Las dunas son una de las estructuras más características de los desiertos, y, de hecho, también están presentes en planetas como Marte y en la luna más grande de Saturno, Titán. Entre ellas, las dunas estrella, también conocidas como dunas pirámides, son las más grandes de su tipo, llegando a registrar más de 100 metros de altura.

La edad y la formación de este tipo de estructuras, no obstante, no había sido descrita claramente por la ciencia. Un estudio reciente de universidades de Gales y de Inglaterra determinaron no solo la forma en que se forman, sino también cómo estas se mueven a través de los desiertos.

Lo invitamos a leer: Tenemos que repensar el rol de las áreas protegidas en Colombia.

“Son cosas extraordinarias, una de las maravillas naturales del mundo. Desde el suelo parecen pirámides, pero desde el aire se ve un pico del que irradian en tres o cuatro direcciones estos brazos que las hacen parecer estrellas”, indicó a The Guardian, Geoff Duller, del Departamento de Geografía y Ciencias de la Tierra de Aberystwyth.

El equipo de investigadores estudió en el sureste de Marruecos una duna mar de arena conocido como ‘Erg Chebbi’, que significa “punto sagrado más alto” en lengua bereber. Sobre esta estructura descubrieron que su base tenía 13 mil años, mientras que su estructura inicial se había formado en los últimos mil años; lo que significaba que era relativamente joven.

A partir de allí, según el estudio, la duna siguió formándose durante 9 mil años y se estabilizó. “Podemos ver restos de raíces de plantas antiguas, lo que sugiere que la duna estaba estabilizada por la vegetación. Parece que permaneció así durante unos 8.000 años. Luego el clima empezó a cambiar de nuevo y comenzó a formarse esta duna estrellada”, indicó Duller, a The Guardian.

Para determinar la edad de la arena, los científicos utilizaron una técnica de luminiscencia, que permiten determinar la última vez que los minerales de la arena estuvieron expuestos a la luz solar y determinar así hace cuánto tiempo habían sido depositados en la estructura.

De acuerdo con el grupo de científicos, esta duna en particular se formó por vientos que soplan en dos direcciones opuestas (del suroeste y del noreste). No obstante, hace miles de años se consolidó una tercera corriente de aire que ha ido desplazando la duna lentamente hacia el oeste, unos 50 centímetros al año.

Lo invitamos a leer: Tenemos que repensar el rol de las áreas protegidas en Colombia.

“Los resultados de este estudio indican una rápida construcción de dunas estrelladas que alcanzan los 100 metros de altura en menos de 1.000 años y migran hacia el oeste a una velocidad de 0,5 metros por año, lo que confirma que las dunas estrelladas migran. A pesar de este movimiento, pueden conservar un registro del cambio climático”, concluyen los autores del estudio. “Debido a su gran tamaño, la identificación de antiguos depósitos de dunas estrelladas requerirá el estudio de extensos afloramientos para poder distinguir la combinación de elementos deposicionales aquí descrita.”

Según los investigadores, estos descubrimientos son claves, pues pueden dar claves para la construcción de vías u otras estructuras en torno a estructuras que se mueven a lo largo del tiempo.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬