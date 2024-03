Con detector de metales defectuoso hallaron el grano de oro más grande de Inglaterra

Pepa de oro de 64,8 gramos que ha sido denominada como “Hiro’s Nugget” y que sería la más grande encontrada hasta ahora en Inglaterra. Foto: Mullock Jones

Richard Brock es un hombre de 67 años que vive en el condado de Somerset, en el suroeste de Inglaterra. Poco más de la mitad de su vida, 35 años para ser exactos, los ha dedicado a detectar metales en Gran Bretaña. Por eso, no es raro que hace unos meses haya viajado por más de tres horas hasta Shropshire Hills, tras enterarse de una expedición que se llevaría a cabo en unas tierras de cultivo.

Sin embargo, como el mismo Brock le contó al medio británico The Guardian, llegó una hora tarde a la expedición, por lo que creyó que “se había perdido toda la acción”. Además de su retraso en la llegada, el hombre tuvo que usar su máquina más antigua, que no funcionaba de la manera adecuada, pues sus equipos más modernos no le sirvieron.

Pese a haber llegado tarde y a no contar con los equipos más adecuados para la actividad, Brock empezó a rastrear el área con su viejo detector de metales que “funcionaba a medias”, como él mismo le dijo al medio británico.

“Al principio encontré unas cuantas estacas viejas y oxidadas con este detector de retroceso, cuya pantalla se desvanecía”, le contó Brock a The Guardian. La sorpresa, para el hombre de 67 años, los demás rastreadores e, incluso, para el país, llegó a los 20 minutos de estar buscando.

A unos 13 centímetros de profundidad, Brock encontró, con su deteriorado equipo, una pepa de oro de 64,8 gramos que ha sido denominada como “Hiro’s Nugget” y que sería la más grande encontrada hasta ahora en Inglaterra. Otras pepas de mayor tamaño habían sido identificadas en Gales y Escocia.

“Simplemente demuestra que realmente no importa qué equipo uses. Si caminas sobre el hallazgo y estás lo suficientemente alerta a lo que podría estar acechando debajo del suelo, eso marca la diferencia”, contó Brock.

Ahora, la casa de subastas Mullock Jones se encuentra ofertando la pepa de oro más grande encontrada en Inglaterra. La subasta, que será llevada a cabo el próximo lunes, 1º de abril, espera vender el granito en 30.000 libras esterlinas, es decir, poco más de 145 millones de pesos. El dinero, aseguró Brock, será dividido con el dueño del terreno.

