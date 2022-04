Eclipse parcial de sol: lo que necesita saber sobre el primero del 2022

En su punto máximo, la Luna cubrirá el 64% del disco solar. Foto: Agencia AFP

Este sábado 30 de abril los humanos podremos observar uno de los fenómenos astronómicos más especiales: un eclipse parcial de Sol. En esta ocasión, la Luna no llegará a cubrir enteramente el Sol desde ningún punto de la Tierra.

A diferencia de un eclipse total de Sol, en el que la Luna bloquea completamente la luz del sol, provocando una oscuridad momentánea, el eclipse del 30 de abril será parcial. En su punto máximo, la Luna cubrirá hasta un 64% del disco solar.

No obstante, el porcentaje de oscurecimiento será variable según desde donde se observe el eclipse: mientras más al sur se encuentre el espectador, el efecto será mayor.

¿Se podrá ver en Colombia? La respuesta es no. Al estar al norte, no podremos ver el eclipse solar parcial ya que la latitud de nuestro país no lo permitirá. La zona en la que este fenómeno será más visible se encuentra cerca de la Antártida, en medio del océano. Los países del Cono sur, como Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay sí podrán verlo de manera directa.

Este sábado tendrá lugar un #eclipse parcial de Sol ☀️



🌍 Será visible desde el sur de Suramérica. Desde España no tendremos la suerte de disfrutarlo. pic.twitter.com/9ypc1PwjPK — Planetario de Madrid (@PlanetarioMad) April 25, 2022

Sin embargo, para quienes deseen observar el eclipse en tiempo real, la NASA dispondrá de su canal de YouTube para transmitirlo en vivo. El inicio será a la 1:45 p. m. (hora de Colombia) del sábado 30 de abril de 2022 y un par de horas más tarde, a las 3:41 p. m., se podrá ver el eclipse máximo. El fenómeno terminará a las 5:37 p. m.

Apreciar un eclipse solar es ser testigo de una coincidencia astronómica muy especial. Aunque la luna es un objeto 400 veces más estrecha que el sol, gracias a estar cerca de 400 veces más cerca de la Tierra es posible que se atraviese en el camino bloqueando su luz.

