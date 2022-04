Hoy se puede ver la “Luna rosa”: ¿por qué se llama así?

Las próximas dos lunas llenas será el 16 de mayo y el 14 de junio. EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ Foto: MIGUEL GUTIERREZ

No es que adquiere ese color. En realidad, es una luna llena normal que se ha podido ver en los cielos desde el pasado viernes y se podrá ver hasta las 2:55 p.m. ET (hora del este de EE.UU.) de este sábado. En Colombia es posible que debido a que todavía es de día no se logre apreciar. Aún así, detrás del nombre hay algunos datos interesantes.

Es nombrada como Luna rosa debido al almanaque de los nativos americanos. La luna llena de abril correspondía con las primeras floraciones de la phlox rastrero, una flor silvestre de color rosa originaria del este de EE. UU. que es una de las primeras flores de la primavera. Este no es el único nombre que se le conoce.

También se le conoce como Luna de Pesaj, la fecha de pascual judía que siempre coincide con luna llena. Esta festividad judía conmemora el éxodo de los israelitas de Egipto y el fin de su esclavitud. Para los cristianos, en cambio, es la Luna de pascua, que marca la celebración del Domingo de pascua, inmediatamente después.

El cristianismo ortodoxo celebra su pascua una semana después, el domingo 24 de abril, el primer domingo después de la luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Ambos ritos concuerdan en fechas cada tres o cuatro años.

Las próximas dos lunas llenas será el 16 de mayo y el 14 de junio de 2022.