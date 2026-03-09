Sorpresa científica: reaparece un animal que se creía extinto hace 6.000 años

Fotografías de Tous ayamaruensis, macho adulto, bosque de Batkaji, isla Misool en vistas (a) dorsal y (b) ventral (crédito de la foto: Marneks Mjam). Foto: Marneks Mjam

Científicos del Museo Australiano acaban de anunciar el redescubrimiento de un pequeño marsupial planeador que durante décadas solo se conocía por fósiles y se pensaba extinto hace unos 6000 años. Los investigadores proponen crear un nuevo género dentro de la subfamilia Hemibelideinae (familia Pseudocheiridae), un grupo de marsupiales arborícolas relacionados con los planeadores australianos.

Este nuevo género reúne varias especies que antes estaban clasificadas de forma provisional en otros grupos. Entre ellas está “Petauroides” ayamaruensis, una especie descrita en 1999 a partir de restos fósiles encontrados en la península de Vogelkop, en el oeste de Nueva Guinea. Esos restos, principalmente mandíbulas inferiores y dientes, provenían de contextos arqueológicos del Holoceno temprano, por lo que los científicos creían que el animal se había extinguido hace 6.000 años.

Sin embargo, en el estudio los investigadores encontraron individuos vivos de esta especie en varias zonas de Papúa Occidental. Por eso la clasifican como una “especie de Lázaro”, un término que se usa cuando una especie considerada extinta reaparece en la naturaleza después de mucho tiempo. Además, también hallaron abundante material arqueológico más al este, en la provincia de Sandaun (Papúa Nueva Guinea), lo que ayudó a completar el conocimiento de su anatomía, incluyendo por primera vez los dientes superiores, que antes no se conocían.

Con esta nueva información, los científicos pudieron entender mejor cómo se relaciona este animal con otros marsupiales planeadores. Sus parientes vivos más cercanos son los petauros mayores (Petauroides) y el lemuroide de cola anillada (Hemibelideus lemuroides), especies que hoy habitan en los bosques del este de Australia. El registro fósil muestra que el nuevo género existía en Australia desde el Plioceno y el Pleistoceno, lo que sugiere una historia evolutiva antigua del grupo.

Las observaciones de ejemplares vivos también aportaron información sobre su comportamiento. Comunidades indígenas de la región de Maybrat, en Vogelkop, conocen al animal y explican que vive en huecos de árboles muy altos de los bosques tropicales y que normalmente solo tiene una cría por año, lo que implica una reproducción lenta, explican los autores de la investigación.

Actualmente, la especie parece estar restringida a algunas cordilleras del oeste de Nueva Guinea y podría sobrevivir también en zonas remotas como la cuenca del río Mamberamo o las montañas Torricelli. Sin embargo, los investigadores advierten que está gravemente amenazada por la tala de bosques y la conversión de selva en otras formas de uso del suelo, actividades que siguen expandiéndose en Papúa Occidental y Papúa Nueva Guinea. En otras palabras, se trata de una especie redescubierta recientemente… pero que ya enfrenta un alto riesgo de desaparecer nuevamente.

