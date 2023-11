Análisis de elecciones desde la tienda de mi barrio

Pasada las cuatro de la tarde del domingo 29 de octubre, día de las votaciones regionales en el país, fui a la tienda a pagar el fiado del mes, y mientras uno de los gemelos que atiende sumaba en la calculadora y rectificaba dos veces la cuenta para no ir a cobrar de menos, se daba un análisis de las elecciones en Bogotá y otras partes del país por parte del otro gemelo, un taxista, una señora que mercaba, un señor que bebía agua de una botella como si fuera cerveza, de a pequeños sorbos, y de manera intermitente uno que otro vecino que pasaba a comprar algo y daba su breve opinión, antes de salir apresurado.

El análisis empezó con lo más importante, “¡Bueno, y no nos llovió!” Y así fue, por lo menos en este sector del sur de Bogotá. Y es lo más importante, porque la conclusión de esta exclamación fue unánime, “y mucha gente salió a votar”. Y así fue, la Registraduría Nacional reportó una participación de 3.124.296 votantes en Bogotá y un poco más de 23 millones de votantes a nivel nacional.

El taxista pidió la palabra, como si estuviera en un salón de clases o en el Congreso de la República y expresó “Yo si no voté, la verdad sí quería ir a colocar en el tarjetón una frase que dijera ´ninguno de estos hp sirven para nada´, pero me tocaba hacer carreras para llevar a la gente que sí quería votar y primero está el trabajo que ir a botar mi voto. Pero si hubiese votado, lo hacía por cualquiera, menos por Bolívar, porque ese solo es bueno para escribir novelas, como ´Sin tetas no hay paraíso´, que siga escribiendo y deje la política para los que no saben de novelas”. Asintieron en su mayoría los presentes, supongo que a lo último expresado sobre Bolívar.

El señor de la botella de agua, pasó un sorbo y expresó “concuerdo parcialmente con usted, en lo de Bolívar, pero no en dañar el voto, podría también votar en blanco si no está de acuerdo. Aunque a la final ese voto en blanco uno no sabe para qué sirve, algún día se llegará a que la mayor votación sea en blanco y repitan las elecciones, pero eso no lo veremos los que estamos acá. Yo sí voté por uno de los hijos de Galán, Fernando, creo que se llama el chino, tal vez hijo de tigre sale pintado. Pero por quien si no doy un voto es por Oviedo, así se mude a mi casa acá en el sur, eso es puro teatro para sumar votos. Pero lo de Bogotá está cantado desde hace semanas, el alcalde es Galán, se revive el trapo rojo por el tema del metro y no poner a alguien diferente del Pacto Histórico como candidato, todos saben que Bolívar solo repite lo que dice Petro”.

La señora que ya había terminado, hacía rato, de hacer el mercado, se había demorado en pagar colocando atenta atención al análisis electoral, luego de pagar y ya casi en la puerta de la tienda dijo: “pues, yo si voté por Bolívar, más que por él por lo que representa el Pacto Histórico, un cambio para el país, yo si creo que no estamos preparados para cambiar, nos gusta que nos sigan gobernando los hijos de los que nos han gobernado desde que nacieron mis abuelos, Q.E.P.D., pero como ustedes dicen, esperemos que Fernandito sea como el papá y no se corrompa, porque el poder daña los buenos corazones”.

“Señora espere, no se vaya”, dijo uno de los gemelos. Ella: “¿se me quedó algo?”. “Sí, espere que yo quiero decir algo y quiero que me escuche antes de irse”. A lo que respondió: “Espere tantito y llamo a mi hija para que esté pendiente de la olla que dejé en la estufa”.

Y terminada la llamada, el otro gemelo expresó: “mire, yo no soy de Bogotá y siempre he creído que lo mal que pasa en el país es por pensar todo desde Bogotá. Allá de donde yo vengo no hay metro ni habrá, pero ha habido plomo venteado desde que yo era un niño y ahora todo se ha mejorado con lo del Acuerdo de Paz y eso revivió fue gracias a Petro y eso si lo ve la gente y por eso allá seguro que gana el Pacto Histórico sin dificultad. Pero en otras partes siguen echando plomo y eso hace que la gente no vote por algo diferente a lo que le mandan votar y allí tengan por seguro que el Pacto Histórico o incluso los del nuevo liberalismo o los liberales, pierden”.

Al unísono el taxista, el señor de la botella de agua (que la bebía a sorbos, como si fuera cerveza), el gemelo que ya había terminado de sumar el fiado, la señora que ya había mercado y dos nuevas que habían llegado, dijeron: “¡pues, claro!”

Y en ese momento, tímidamente, levanté el dedo y uno de los gemelos me concedió el uso de la palabra para decir: En un reciente informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo, se ubicaron 399 municipios en riesgo extremo y alto de que ocurrieran hechos de violencia que afectaran las elecciones, pero hoy solo se presentaron unos hechos en Nariño y Putumayo por parte de la ciudadanía. Y es que, en varias regiones, como dijo el gemelo, no se requiere que pase un hecho violento hoy, porque ya vienen pasando desde hace tiempo y el miedo genera control.

Entre enero a septiembre reportan 377 acciones violentas en ese informe y otra organización que se llama Pares dice que han sido 219 víctimas de violencia electoral en el último año, de ellas 34 asesinadas y 31 víctimas de atentados. Pero se debe destacar que han sido unas elecciones sin violencia el día de hoy, y eso es consecuencia de los ceses al fuego con varios grupos armados, los más importantes son el logrado con la guerrilla del ELN desde el 3 de agosto y con el Estado Mayor Central - EMC, disidencia de las FARC, desde el 17 de octubre.

“Eso es cierto, la paz no es fácil y este gobierno avanza. Pero hay mucha gente a lo que no le conviene la paz y atizan todos los días contra el gobierno y como dijo uno de esos periodistas en la Tele Letal, no han dejado gobernar a Petro, y eso lo hacen desde muchos medios, eso lo vi en Facebook”. Expresó con propiedad el gemelo que había terminado la suma.

“Prenda la TV, para ver qué dicen”, dijo una señora y todos empezaron a despedirse, volviendo al tema al que iba, la cuenta por pagar, abonando una parte y el resto cuando me paguen a final de mes.

Al llegar a casa, pasada unas horas, observé los reportes electorales y escuché la alocución del Presidente de la República, el resultado: unas elecciones con aproximadamente 23 millones de votos de casi 39 millones de personas habilitadas para votar, eso sería cerca de un 59% de participación en las urnas el 29 de octubre.

De los 23 millones de votos aproximados, casi un millón fueron en blanco, destacando que ganó en Maicao, donde fue promovido por el “ex narco” Lopesierra, luego de ser inhabilitado para participar en las elecciones. Y en la Gamarra, Cesar, donde el día anterior a las elecciones una asonada dejó como resultado el incendio de sede de la registraduría, donde murió la funcionaria Duperly Arévalo.

Además de lo ocurrido en la Gamarra, el 29 de octubre se reportaron solo hechos de violencia social en un municipio de Putumayo y otro de Nariño, donde por disturbios se deben repetir las elecciones. Al final del día se presentaron disturbios en un municipio del Cauca, en Chinú, Córdoba, y en Samaná, Caldas.

Sobre quienes ganaron alcaldías y gobernaciones, aún es muy apresurado hacer un análisis, pero se destacan en las principales ciudades del país, mandatarios electos que son contrarios al actual partido de gobierno nacional, como el caso de Alejandro Char, dueño de almacenes Olímpica y el Junior de Barranquilla, quien por tercera vez llega a la Alcaldía de Barranquilla con una altísima votación, siendo su familia protagonista del reciente libro de Laura Ardila “La Costa Nostra”, resultado de una investigación sobre “el clan político más grande de Colombia”. O el caso de Federico Gutiérrez, por segunda vez será alcalde de Medellín, luego de estar aliado para las pasadas presidenciales con Char y Peñalosa. O el caso del empresario Alejandro Eder, en la alcaldía de Cali, quien renunció a hacer parte del equipo negociador en La Habana, antes de la firma del Acuerdo de Paz; Jaime Beltrán, Pastor religioso quien es conocido como el Bukele santandereano, alcalde de Bucaramanga; Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué; Germán Casagua, alcalde de Neiva; Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta; Alexander Baquero, alcalde de Villavicencio; entre otros.

Sobre las gobernaciones elegidas, un análisis inicial plantea que, en nueve departamentos se presentan coaliciones afines al partido de gobierno, caso del Magdalena, Chocó, Nariño, Cauca, Amazonas, Vaupés, Casanare, Boyacá y Caldas. Y en seis departamentos gobernaciones de partidos de oposición al gobierno, caso de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Arauca, Meta, Tolima. En general, así quedaron los 32 departamentos con sus nuevas y nuevos gobernadores:

1. Amazonas: Óscar Enrique Sánchez

2. Antioquia: Andrés Julián Rendón Cardona

3. Atlántico: Eduardo Ignacio Verano de la Rosa

4. Arauca: Manuel Alexander Pérez Rueda

5. Bolívar: Yamil Hernando Arana Padaui

6. Boyacá: Carlos Andrés Amaya Rodríguez

7. Caldas: Henry Gutiérrez Ángel

8. Caquetá: Luis Francisco Ruiz Aguilar

9. Casanare: César Augusto Ortiz Zorro

10. Cauca: Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez

11. Cesar: Elvia Milena Sanjuan Dávila

12. Córdoba: Erasmo Elías Zuleta Bechara

13. Cundinamarca: Jorge Emilio Rey Ángel

14. Chocó: Nubia Carolina Córdoba Curí

15. Guainía: Arnulfo Rivera Naranjo

16. Guaviare: Yeison Ferney Rojas

17. Huila: Rodrigo Villalba Mosquera

18. La Guajira: Jairo Alfonso Aguilar Deluque

19. Magdalena: Rafael Alejandro Martínez

20. Meta: Rafaela Cortés Zambrano

21. Nariño: Luis Alfonso Escobar Jaramillo

22. Norte de Santander: William Villamizar Laguado

23. Putumayo: Carlos Andrés Marroquín Luna

24. Quindío: Juan Miguel Galvis Bedoya

25. Risaralda: Juan Diego Patiño Ochoa

26. San Andrés y Providencia: Nicolás Iván Gallardo Vásquez

27. Santander: Juvenal Díaz Mateus

28. Sucre: Lucy Inés García Montes

29. Tolima: Adriana Magali Matiz Vargas

30. Valle del Cauca: Dilian Francisca Toro Torres

31. Vaupés: Luis Alfredo Gutiérrez García

32. Vichada: Hecson Alexey Benito Castro

Este es el resultado de la participación de candidatos de 36 partidos políticos y 23 coaliciones que participaron en estas elecciones regionales, así que tendremos mucho más que analizar en los próximos días en la tienda de mi barrio, para dejar de pensar solo en Bogotá.

*Defensor de derechos humanos de la Fundación Hasta Encontrarlos.