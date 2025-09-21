Comunidades, protagonistas de la paz en Colombia según la OIM

Más de 5.900 jóvenes participaron en proyectos de liderazgo y prevención del reclutamiento. Foto: Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

A pesar de los retos que implica alcanzar la reconciliación, la paz se mantiene viva mediante las iniciativas de resiliencia que surgen desde el corazón de un país. Bajo esta premisa es que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se suma hoy 21 de septiembre, a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, reconociendo el esfuerzo de miles de personas que trabajan cada día desde sus territorios y comunidades por una Colombia reconciliada, sin violencia y con más oportunidades.

“Durante más de dos décadas, hemos tenido el privilegio de caminar junto a las comunidades en la búsqueda de la paz acompañando iniciativas que nacen de los territorios y transforman vidas. Hemos sido puente para conectar a la institucionalidad y a las comunidades construyendo confianza y una visión de futuro compartida”, afirma Fernando Medina, jefe de misión de la OIM en Colombia.

Es así como la OIM avanza en la búsqueda de soluciones duraderas, la construcción de paz y la cohesión social. Entre 2024 y 2025, implementó acciones de construcción de paz en más de 260 municipios, con impacto directo en más de 13.000 personas. En este mismo periodo, apoyó al fortalecimiento de 298 organizaciones comunitarias y acompañó la ejecución de 138 iniciativas de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Así mismo, la OIM apoyó la formación de más de mil personas en habilidades para la construcción de paz; la empleabilidad de 1.119 personas; y la implementación de 1.870 proyectos productivos de población víctima y excombatientes promoviendo soluciones duraderas que favorecen el desarrollo, la generación de ingresos y resiliencia.

“Hoy decimos con orgullo que transformamos la madera en paz, en emprendimiento. El mayor impacto ha sido tener trabajo, porque las familias lo necesitan. Queremos que los jóvenes sepan que los firmantes estamos dedicados a construir futuro y a apoyarlos para que trabajen. Volver a tener ganas de salir adelante y soñar ha sido un logro para nosotros”, comparte Francisco*, firmante del Acuerdo de Paz.

Este es solo uno de los tantos testimonios de personas de comunidades rurales y étnicas, de mujeres, jóvenes, firmantes de paz, líderes y lideresas locales, defensores de derechos humanos, personas desplazadas, organizaciones sociales, sector privado y comunidades locales en todo el territorio nacional, que han sido testigos de primera mano del compromiso de la OIM con la paz de sus territorios, siendo cada uno el corazón de este cambio.

“Vivimos años muy duros, con miedo y pérdida. Pero nunca dejamos que eso nos definiera. Con nuestra música, nuestra creatividad y el apoyo de la comunidad, empezamos a reconstruir nuestro barrio y nuestras vidas. Hoy la 13 es un lugar de oportunidades y esperanza”, relata Miguel Caro Álvarez, joven de la Comuna 13 de Medellín.

Como Miguel, más de 5.900 jóvenes participaron en proyectos de liderazgo y prevención del reclutamiento, y 2.060 mujeres recibieron apoyo en sus iniciativas productivas y de resiliencia comunitaria, apoyadas por OIM. Así mismo, la Agencia de Naciones Unidas para la Migración suscribió 78 alianzas con el sector privado, abriendo oportunidades económicas que sostienen la paz.

Acciones que en el marco del Día Internacional de la Paz, ratifican el compromiso que tiene la OIM de seguir construyendo, junto con las comunidades, los territorios y el Estado colombiano, un país más estable, justo y con oportunidades para todos. “La paz no es solo un logro, sino un camino que construimos entre todos cada día”, concluyó Medina. Un día que invita a reflexionar sobre el camino recorrido y a seguir fortaleciendo las iniciativas que llevan la paz a cada rincón del territorio colombiano.

