Los desafíos de Petro con el suroccidente colombiano

En materia de sustitución de cultivos de uso ilícito dos retos: el primero fortalecer modelos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito para familias no priorizadas en el PNIS, especialmente en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca (zona rural alta de Jamundí) pues hay una tendencia sostenida de aumento de cultivos que, en ese municipio, se ubicó para el año 2019 en 1.319,94 ha. El segundo reto, avanzar en la ley de tratamiento penal diferencial a pequeños cultivadores de coca, beneficiando a alrededor de 19.422 familias cultivadoras del suroccidente .

En relación con las garantías para la movilización social los principales retos del presidente en el marco de la defensa del derecho a la protesta, a) abstenerse estigmatizar la protesta y la movilización social; b) Crear un protocolo de medidas de seguridad en el que la que la policía y el ESMAD se comprometan a no usar armas de fuego ni armas de alcance letal e indiscriminado en las manifestaciones ciudadanas; c) Hacer recomendaciones en aras de que el sistema judicial no se convierta en un instrumento de criminalización de la protestas; d) Instalar y promover el Mecanismo Especial de Seguimiento de la Protesta Social en Colombia (MEPSC).