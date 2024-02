Periodistas ¿feministas y activistas?

Suena muy mal dirán algunos ¡Horrible! Dirán otras, pero la toma de los espacios públicos por las mujeres no fue visto con buenos ojos, sin embargo, su presencia, permanencia y autoridad han obligado a que designemos con palabras, nombremos, utilicemos la letra “a” para mostrar que los símbolos cuentan en la cultura de la inclusión y no discriminación para quienes se precian de ser demócratas y vivir en democracia.

Desde luego la anterior afirmación es una postura política, igual sucede con la línea editorial que tienen todos los medios de comunicación que rubrica una posición, sobre todo para los momentos decisivos en los cuales se toman importantes decisiones en el país, es decir, medios y también periodistas la tienen y asumen frente a todo hecho o acontecimiento público o privado.

Al momento de elegir el tema para una nota de prensa, enfoque, lead, titular, lugar donde va esa información (primera página, página par o impar, parte superior derecha o en un sitio que no destaca, si abre noticiero en caso de la TV…), a quién se entrevista, cómo hacen las preguntas y quedarse con el micrófono abierto en la radio para hacer comentarios que no podrá ampliar o debatir la persona entrevistada, sobre todo cuando no es de la cuerda del medio o el programa. Esto es una postura política.

Medio y/o periodistas también eligen fuentes ¿Existe equilibrio? ¿Sirve ese equilibrio? ¿Una simple apariencia?

La decisión política de los dueños de los medios (generalmente varones) y la subjetividad o manera de ver el mundo del o la periodista ya dan una impronta a la información. No podemos hablar de neutralidad, de objetividad, en todo caso es posible hablar de ética y periodismo, no de propaganda o marketing. ¿Estará cambiando de rumbo el periodismo? ¿Sería periodismo?

El Pacto por la Información y la Democracia firmado en 2019, invita “a las empresas que conforman el espacio mundial de la información y la comunicación a respetar principios de transparencia, responsabilidad y neutralidad”. Si aparece el llamado es porque son grandes los vacíos.

Ejercer el periodismo permite informar sobre acontecimientos a los se pueden dar múltiples miradas en variados géneros periodísticos (¿Necesitaremos más reportajes y más periodismo de investigación?), sin embargo, es preciso partir de la ética, que coloca al ser humano y al bien común en el centro.

Una o un periodista debe impregnar su acción con justicia, honestidad, responsabilidad, integridad, lealtad, libertad, respeto y equidad, que constituyen, junto a otras, un conjunto de normas morales que debe poner en práctica.

El o la periodista de una manera consciente o inconsciente tienen una determinada postura que vuelca en el ejercicio de la profesión, también subrayemos que la profesión no debe limitar sus derechos civiles, políticos y ciudadanos, no desaparecen con la vida laboral.

Todo esto para decir que un periodista no es un ser apolítico y, en la profesión, ejerce ese derecho bien por sus propias convicciones, bien porque decide ser parte de una línea editorial, por miedo a perder el empleo o por comodidad.

Encontramos entonces que una periodista puede ser liberal, conservadora, socialdemócrata, de izquierda. Sin que lo diga, podemos saber su postura política, con la defensa de una idea, hace activismo, no desde la plaza ni a nombre “explícito” de un partido, sino desde la palabra o la imagen. Libertad de expresión, de prensa y de empresa.

Así mismo, desde la imagen o la palabra, una periodista que desde una actitud ética reivindica los derechos de las mujeres, le duelen las violencias que se cometen contra sus cuerpos, espíritu, mente y emocionalidad, las visibiliza, interpela al Estado y al gobierno por el incumplimiento de leyes que garantizan un bienestar para ellas.

Con esta postura política ¿Hacen activismo? No contravienen el ejercicio del periodismo, sencillamente suman y hacen lo que en el fondo hacen todos los medios, todos y todas las periodistas. Por fortuna, hoy existen medios que procuran un enfoque de género, recomendación del Capítulo J de la Plataforma de Beijing en 1995, se alejan de los estereotipos e incluyen los derechos de las mujeres que son derechos humanos.

Aunque social y profesionalmente esté aceptado que no se puede ser periodista y activista, así la realidad muestre lo contrario, no valida tal afirmación como verdadera.

En la democracia, hoy aceptada, confluyen diferentes pensamientos y la libertad de expresión ¿Por qué negar que ello ocurre en la comunicación y el periodismo?

¿Un o una periodista puede hacer activismo? O ¿Ser feminista y hacer activismo?

Siempre bajo el ojo de la ética. Los tiempos cambian y la forma de hacer periodismo también.