Retos de la nueva dirección de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Ajustar la planta de personal de la UBPD a la realidad de la búsqueda, eso quiere decir que se deben fortalecer los equipos territoriales de la unidad, trasladando a ellos funciones directas de prospección y exhumación que están centralizadas. No es un secreto que somos centralistas en el poder y en el hacer, casi todo tiene que pasar por la capital y la UBPD no se escapa de esa realidad. Se debe descentralizar, no solo teniendo oficinas en 18 territoriales y 5 satélites, sino dándoles las herramientas y personal idóneo para que de manera territorial se adelanten las acciones de búsqueda, localización y exhumación. Se requiere fortalecer los equipos territoriales y garantizar su permanencia con salarios dignos y estables.