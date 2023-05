Mucho policía malo y poco policía bueno

Hay una gran tensión en las funciones que cumple el INPEC. Uno de sus funcionarios me la describió, en una entrevista, así: “Lo que pasa es que nosotros los del INPEC somos policía bueno y policía malo al mismo tiempo. Nosotros tenemos que encargarnos de la seguridad de todos, de que no haya armas, de que no haya drogas, tenemos que esculcarte y vigilarte. El policía malo”, dijo.