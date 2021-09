Tips para no entender la hipocresía y el cinismo

Dicen que “aguacero fuerte pasa pronto” y en Colombia no sólo llueve si no que caen rayos y centellas y no es que no pase nada, es que lo tienen casi todo bien amarrado incluidos millones de conciencias. ¿También la suya?

Es posible que uno que otro tips, quizá un llamado de la memoria o un grito de sus antepasados, le permita entender la hipocresía como mal endémico de algunas células de la humanidad política y el cinismo como enfermedad patológica-consciente-gananciosa. También puede ocurrir que usted no pueda entenderlo, no obstante, lo aprecia en su diario vivir, en momentos tan íntimos como el pago de facturas, compra del mercado, pago del arriendo o cuota de la casa, estudio, deseos de descanso, la dignidad…en fin, usted sabrá entender que tiene que ver esto con lo otro.

Sin más preámbulos observemos el diario acontecer y, sintamos dentro de nuestro ser, para comprender el fenómeno de la intoxicación por ósmosis social, digo, cómo nos dan conocimiento y conducen por un sabio camino. Empecemos a discernir.

1. Un periodista comenta que cuando se fundó el Partido Nuevo Liberalismo, Rodrigo Lara, miembro hoy del Partido Cambio Radical, era un niño, y pregunta a un magistrado por qué no puede pertenecer sin ser acusado de doble militancia teniendo en cuenta que su padre fue fundador y hasta murió por defender… ¿Estamos en una monarquía para heredar la corona? Generan opinión.

2. El ex presidente Álvaro Uribe (no el doctor ¿O sí?) habló ante la Comisión de la Verdad, no la reconoce, pero…Un poco al mejor estilo del Chavo, y desde luego aprovechó el escenario para lanzar su propuesta de amnistía. ¿Impunidad?

3. Los expresidentes hablan ante la Comisión de la Verdad, sí, hablan, pero ¿dicen la verdad? Todos dicen haber hecho lo mejor ¿Cómo está el país?

4. El presidente Iván Duque quiere que su gobierno sea recordado como el de la equidad. Este señor se miente así mismo o el cinismo lo tiene instalado en su yo interior. ¿Será que un 20% de aprobación de su gobierno en julio y agosto de 2021, según encuesta de Invamer le dice algo? ¿Es posible que 21 millón de pobres en Colombia afirman su equidad? ¿Los 70 mil millones de pesos desaparecidos en la telenovela de Mintic ayuda al avance tecnológico en los sectores menos favorecidos?

5. Menos mal que no dijo que se le recordara como el gobierno de la justicia porque del cinismo pasaría a la amnesia: Paro Nacional iniciado el pasado 28 de abril: mujeres y hombres jóvenes desaparecidos, detenidos, heridos, asesinados, violaciones … Las cifras danzan, pero son altas. ¿Qué resultados de investigaciones se han dado a conocer?

6. Empiezan los exilios. Ricardo Méndez Patiño, ingeniero industrial, profesor, cofundador de la Fundación Puertas Abiertas, dirigente de la Primera Línea (léase bien, no un vándalo) se encuentra en Europa luego de varios atentados contra su vida.

7. Este gobierno compite con otros gobiernos en su visión autoritaria y mentirosa. Ellos violan los Derechos Humanos, no hay democracia, en sus países hay hambre… “El mono no mira su rabo si no el ajeno”

8. Eufemismos: En Colombia no hay masacres sino homicidios colectivos, tampoco ha existido el conflicto armado.

9. Colombia es un país democrático…bla bla bla. No es suficiente tener derechos escritos, es necesario poder practicarlos, vivirlos, disfrutarlos, saborearlos desde la propia decisión ejercida libremente, porque si existe de verdad un estado de bienestar no es necesario vender la conciencia, porque si se garantiza trabajo bien remunerado y no es una necesidad venderse por un plato de lentejas.

10. Un eje de la democracia es la libertad de prensa. Y… ¡Eso pregunto! ¿y…? La Fundación para la Libertad de Prensa encontró en su investigación “Pauta visible” que entre el 7 de agosto de 2018 y el 7 de agosto de 2020 el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) gastó en publicidad $20.022 millones. Son mis impuestos y los tuyos. Claro que la culpa de todo es de la pandemia. Una hora diaria Duque en todos los canales de televisión... ¿Libertad de prensa? ¿Información plural? El que más pone más opina.

Resultado: publicaciones y entrevistas, tanto en medios nacionales como internacionales, Mitad de la financiación: Fondo Colombia Paz, creado en 1997 que pretendía financiar programas para fomentar el regreso a la vida civil de los integrantes de grupos armados al margen de la ley. La inversión del gobierno en la llamada pauta publicitaria, permite entender porqué en muchos medios es difícil distinguir la voz oficial y la tarea de informar. ¿Son objetivos? Es posible que falte un ingrediente: La ética.

11. Existen organismos de control: Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del pueblo, en cuyas cabezas ella y todos son amigos del señor presidente y su partido de gobierno. ¿Por qué será que se caen las investigaciones del hombre que todo lo puede?

Queda pendiente el papel del gobierno en la defensa de los presuntos autores del asesinato del presidente de Haití y la lista negra de escritores y escritoras que no fueron invitados a la Feria del libro en Madrid, España, porque no son “neutrales”, dijo el Embajador de Colombia en ese país. Parece que poco o nada saben de literatura, pero, además, es su despotismo que todo lo permea.

“El pueblo es superior a sus dirigentes”, dijo, Jorge Eliécer Gaitán. Hoy Colombia abre sus ojos, “caminante no hay camino se hace camino al andar” (Antonio Machado).