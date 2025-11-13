Campesinos radican ante Congreso las cinco preguntas que harán parte de la Consulta Campesina

La radicación de las preguntas se dio luego de que el Congreso se negara a debatir la Jurisdicción Agraria. Foto: Comité Impulsor de la Cosulta Campes

Más de 80 campesinos de distintas regiones del país llegaron el miércoles al Congreso de la República para radicar oficialmente las cinco preguntas que harán parte de la Consulta Campesina, un mecanismo ciudadano que busca el reconocimiento pleno de sus derechos y la inclusión del campo en las decisiones de Estado.

La iniciativa —liderada por la plataforma Consulta Campesina Ya— fue respaldada por congresistas de distintas bancadas y organizaciones rurales que insisten en la necesidad de abrir un diálogo nacional sobre el acceso a la tierra, la producción nacional y la justicia social.

“Con esta consulta queremos que se vean reflejados nuestros derechos de una manera real, contundente y precisa. Que no haya más campesinos muertos por el derecho a la tierra”, expresó Kathia Arias, lideresa del Atlántico.

Entre los congresistas que firmaron su apoyo están los representantes Gildardo Silva Molina, Tamara Argote Calderón, William Ferney Aljure, Jorge Bastidas, Alejandro Toro, y las senadoras Aida Avella y Sandra Ramírez, quienes coincidieron en que el país tiene una deuda histórica con el campesinado.

Para Julián Gallo, senador del partido Comunes, el Congreso “por años ha estado dominado por terratenientes y latifundistas que bloquean las reformas que buscan atacar la concentración de la tierra”.

A su vez, Aida Avella, del Pacto Histórico, aseguró: “He aprendido mucho de los campesinos de este país. Les agradezco por cuidar los páramos, ríos, ciénagas y humedales, y por eso estamos acá acompañándolos”.

La Consulta Campesina surge desde las bases rurales como una propuesta democrática para que la ciudadanía se pronuncie sobre temas estructurales del desarrollo rural, entre ellos el acceso a la tierra, la producción agroalimentaria, la protección de los ecosistemas rurales y el reconocimiento del campesinado como actor fundamental en la construcción de paz.

La radicación de las preguntas se dio luego de que el Congreso se negara a debatir la Jurisdicción Agraria, una de las reformas más importantes para garantizar justicia en el campo. Ante esa negativa, las organizaciones campesinas decidieron llevar directamente al Capitolio su propia agenda.

“Hoy, ante los congresistas, demostramos que sí podemos hacer una Reforma Agraria y una Consulta Campesina. Estamos recolectando firmas para seguir siendo escuchados”, afirmó Luisa Montaño, lideresa del Magdalena Medio.

El encuentro, denominado “Alianza por la Consulta Campesina Ya”, concluyó con un llamado a consolidar una alianza entre el Congreso, las organizaciones rurales y la sociedad civil para que la Consulta se materialice como un ejercicio real de participación popular que ponga al campo en el centro de las decisiones nacionales.

***Esta nota se basa en un comunicado y documentos proporcionados por el Comité Impulsor de la Consulta Campesina.