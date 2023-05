El SOS del ETCR de Pondores para proteger la vida de firmantes de paz amenazados

Imagen de 2017. Guerrilleros del Bloque Caribe de las Farc, llegando a la vereda Pondores, en Fonseca "La Guajira". Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los exguerrilleros de las FARC que viven en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Amaury Rodríguez de Pondores, zona rural en Fonseca -La Guajira-, temen por su seguridad tras recibir varias amenazas de grupos armados. Esta población está viviendo un flagelo prácticamente calcado a una situación de crisis humanitaria que padecieron a mediados de 2022: amenazas, denuncias de desplazamientos forzados y una respuesta estatal que está llegando de forma lenta.

“Entre junio y septiembre de 2022 tuvimos estudios de riesgo para nuestra seguridad individual y colectiva. Nos persiguieron y varios grupos armados -guerrilleros y paramilitares- quisieron matarnos. De hecho, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una orden a la Unidad Nacional de Protección y a otras autoridades para que nos cuidaran. Hoy vivimos lo mismo, ninguna medida ha servido y estamos desesperados. La violencia en La Guajira está retomando con fuerza y sin ganas de irse. Vamos siempre con la paz, es la ruta de nuestra vida, pero ¿firmar una paz para ser blanco de otra? Suena y a veces se siente absurdo”. Este lamento se lo dijo Gonzalo*, líder en el espacio de Pondores, a Colombia+20.

Le puede interesar: JEP ordenó a cinco entidades evaluar el riesgo de excombatientes en La Guajira

De acuerdo con uno de los firmantes de paz, que por seguridad no dio su nombre, residentes del antiguo espacio territorial de Pondores recibieron amenazas específicas de estructuras paramilitares en la región Caribe, y que ese fue el motivo para que la semana pasada salieran forzadamente de esa zona.

“Nuestro caso es una persecución de grupos armados que si mencionamos con nombre propio, nos buscan y nos matan. En Pondores eligieron blancos puntuales para atacar, para asustar a la gente y sin éxito alejarlos de las intenciones de paz. Creemos que por ahora Maicao es un buen puerto para resguardarnos y confiamos en volver pronto a nuestros hogares”, afirmó.

Le sugerimos: En Pondores quieren creer que la paz es posible

El pasado 26 de abril el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, asistió al espacio de reincorporación para hacer un diagnóstico de esas denuncias que reportaron y propuso rutas de política pública para garantizar la vida de los habitantes de la zona.

Según supo este medio, una de las peticiones de la comunidad al Defensor fue la de monitorear y defender la integridad de 15 personas de la vereda de Pondores que fueron amenazadas para desplazarse hacia San Juan del Cesar, por cumplir actividades de liderazgo social y promoción de la reincorporación en el Caribe colombiano.

“El gobierno no puede bajar la guardia en la defensa de los excombatientes. No podemos permitir que más personas de esta población sean amenazadas o asesinadas. Seguiremos de cerca las peticiones de la comunidad y adelantaremos diálogos con Policía, Gaula y otras instancias para trabajar en conjunto por la paz”, afirmó en un comunicado el defensor Carlos Camargo.

“Que nos ayuden, por favor. Que no nos dejen solos. Casi 400 compañeros y compañeras nuestros han sido asesinados por gente que no cree en la paz. Los camaradas en Mesetas vivieron de cerca la muerte hace poco y en Pondores quieren hacer lo mismo si no nos salvaguardan. En estas últimas semanas quedó más que demostrado que en La Guajira además del hambre que acecha a muchas familias, hay inasistencia humanitaria en todos los sentidos. Es como si no existiéramos. Como si a veces Colombia en el norte acabara en el Cesar y nosotros fuéramos apátridas. Compasión, que le mostremos al mundo que la paz si es una opción de vida”, dijo otro vocero del ETCR.

En las últimas dos semanas y media, distintas dependencias de la Organización de Naciones Unidas han hecho presencia en Fonseca para evaluar los riesgos que están viviendo. Benedicto Gonzáles -conocido como Alirio en los años de guerra- un firmante de paz que vive allí desde 2017, dice que la conclusión que han sacado es que la Defensoría del Pueblo y la UNP deben instar al Estado a tomar acciones rápidas que no permitan una crisis humanitaria masiva y de difícil solución.

“No me han informado acerca de episodios de desplazamientos o amenazas de un grupo armado en concreto, pero la gente está asustada. Vamos juntos a encontrar salidas”, reiteró.

Lea: ‘Las excombatientes que lideran la reincorporación’.

Esta misma situación ocurrió en julio de 2022 cuando el Batallón Rondón del Ejército realizó allanamiento en esa zona de Fonseca. En un documento que llegó hasta la Defensoría del Pueblo, voceros de Pondores denunciaron que uniformados acompañados de unidades especializadas de Fiscalía y de Policía les raptaron ropa, víveres y demás utensilios de uso cotidiano a raíz de información de inteligencia que, según los denunciantes, no tenía “nada de rigurosidad”.

Esta acción incluso llegó a oídos del Ministerio Público sin mayor investigación de lo sucedido.

“Hace casi un año fue la Fuerza Pública el grupo que nos maltrató. Ahora a algunas compañeras y camaradas les han llegado mensajes intimidatorios a sus teléfonos y amenazas que corren de voz a voz. El Ministerio de Defensa está al tanto desde el 17 de abril pasado y lo que pedimos es lo que pediría cualquier ser humano: protección para no ser asesinados. A quién le interesa matarnos, a quién después de tanto tiempo de firmada la paz le cuesta tanto entender que somos ciudadanos más que solo quieren vivir tranquilos”, dijo una lideresa de Pondores que pidió reserva de identidad.

En lo que va de 2023 se han presentando amenazas a espacios territoriales de reincorporación, donde se encuentran firmantes de paz. En marzo pasado, la comunidad del antiguo ETCR de Mariana Páez en Mesetas, Meta, denunció hostigamientos por parte de disidencias de las FARC que les dieron un plazo de 30 días para irse del lugar.

El hecho provocó rechazo por parte de comunidad internacional y del mismo Gobierno pues la disidencia que hizo la amenaza era la autodenominada Estado Mayor Central con la que actualmente se adelanta una proceso de negociación con miras a un sometimiento a la justicia.

El presidente Gustavo Petro viajó a Mesetas con una comitiva de entidades relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz como gesto de respaldo para los excombatientes y para evitar lo que ellos denominaron un desplazamiento forzado. La reunión terminó con un acuerdo para que los firmantes se quedaran en Mesetas por tres meses mientras se compraba un predio donde puedan establecerse definitivamente.

Las otras amenazas que enfrentan

“En Pondores no solo ha habido a lo largo de estos años intenciones de actores armados de hacer daño, sino también factores que juegan en nuestra contra, como priorizar actividades económicas externas por encima de los modos de vida locales o temas varios de implementación”, reclama Benedicto Gonzáles, quien funge como como líder de reincorporación en Pondores y vocero político ante el Gobierno.

Hace un par de días, él y otros voceros se reunieron con Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, a quien le pidieron que no solo la seguridad humana debe primar para cuidar a los exguerrilleros que viven en Fonseca.

En contexto: Pondores, la primera zona veredal para el fin de las FARC

“Comentamos que en la granja San Luis, donde tenemos proyectos productivos, la comunidad ha tenido amenazas de varios tipos, pero que por favor no se centraran solo en ese tipo de temas. Necesitamos que la implementación avance y la seguridad humana es tan solo un elemento de ese gran universo. Luchamos por la paz, pero ante la quietud de algunas instancias para estar de nuestro lado remando hacia la paz, creo que persisten los retrocesos de procesos desde la confianza y la reconciliación”, agregó Gonzáles.

Desde Pondores no se han callado y sus voces críticas con preocupación se centran en otro elemento que para la comunidad no es menos importante: las actividades de las multinacionales carboníferas y de cobre que operan en su región.

“Hablemos de otras amenazas. Hay amenazas a la colectividad en Pondores como proyectos mineros de la compañía Max Resource Corp. que han estado introduciéndose al territorio sin estar en regla o invadiendo espacios que incluso llegan hasta nuestra granja San Luis. Nadie les dice nada desde el Gobierno o las autoridades del departamento. Aquellas personas que se han querido oponer a esas actividades, firmantes y no firmantes de paz dentro de nuestra comunidad en Fonseca, han sido amedrentados por su intención de defender al territorio. Necesitamos garantías”, concluyó Gonzáles.

Por lo pronto, la UNP anunció desde su Secretaría Técnica que harán llegar a Pondores esquemas de protección individuales y colectivos. Desde la Defensoría afirman que rastrearán los casos de desplazamiento forzado para ofrecer rutas de atención que salvaguarden la integridad de estas personas y sus familias, que suman 400 personas, de las cuales un centenar son niños y niñas que nacieron luego de la firma del Acuerdo del Teatro Colón.

*Cambio en el nombre de la fuente