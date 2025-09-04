No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Delegación de Gobierno en mesa con disidencia de Mendoza rechazó ataque a soldados en Putumayo

A través de un comunicado, el equipo negociador de Petro en el proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, al mando de Walter Mendoza, pidió que los Comandos de Frontera, grupo perteneciente a esa disidencia, se pronuncien sobre lo ocurrido en Villa Garzón y rechacen el hecho en el que resultaron heridos dos soldados profesionales. De lo contrario suspenderán acciones de la mesa.

Redacción Colombia +20
Redacción Colombia +20
04 de septiembre de 2025 - 11:50 a. m.
Armando Novoa, jefe delegación del Gobierno en el diálogo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, y Walter Mendoza, comandante del grupo y delegado en ese proceso.
Armando Novoa, jefe delegación del Gobierno en el diálogo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, y Walter Mendoza, comandante del grupo y delegado en ese proceso.
Foto: Oficina del Consejero Comisionado de
La mesa de diálogos de paz entre el gobierno nacional y la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), al mando de Walter Mendoza, atraviesa un punto de tensión.

Este miércoles 3 de septiembre se conoció que un oficial y un soldado profesional resultaron gravemente heridos luego de ser rociados con gasolina y quemados en medio de una asonada en la vereda Siloé, en Villagarzón (Putumayo).

El hecho fue atribuido al grupo Comandos de Frontera. La Defensoría del Pueblo se pronunció y pidió que se suspendiera el proceso de paz que adelanta el gobierno con esta estructura.

Al respecto, el equipo negociador del presidente Gustavo Petro en ese proceso de paz manifestó a través de un comunicado total rechazo a lo ocurrido con los soldados en Putumayo y pidió que esa estructura se pronuncie de inmediato.

“Solicitamos que desde la Mesa de Diálogos de Paz, integrada por nuestra delegación y por la CNEB, de la cual hacen parte los Comandos de Frontera se rechace de manera categórica e inmediata este atentado contra la integridad y la vida de los miembros de la fuerza pública cuando adelantaban acciones legítimas de presencia en el territorio”, se lee en el documento.

Además de rechazar el ataque violento, la delegación de paz fue enfática en suspender los procesos y actividades que se vienen adelantando en la mesa en caso de no rechazar el hecho.

“En el evento en que la CNEB no acompañe este rechazo, nuestra delegación que se encuentra adelantando una reunión preparatoria para la puesta en marcha de las Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal en Nariño y Putumayo, se retirará de la misma en forma inmediata para consultas con el Consejo Comisionado de Paz y el señor Presidente”, agregaron.

El sexto ciclo de diálogo entre el gobierno y esa disidencia está previsto para el próximo viernes 12 de septiembre. Sin embargo, todavía no se conoce pronunciamiento por parte de la estructura armada.

En desarrollo...

Redacción Colombia +20

Por Redacción Colombia +20

