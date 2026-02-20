Capturan en España a jefe de banda Los Shottas de Buenaventura, que está en mesa de paz

Optra es el jefe de la banda criminal Los Shottas, que opera en Buenaventura. Foto: Policía Nacional de Colombia

Diego Fernando Bustamante Segura, conocido como Diego Optra, jefe de la bandas criminal Los Shottas que opera en Buenaventura y que hace parte de las estructuras armadas que están en la paz total, fue capturado este viernes en España.

La confirmación la hizo el propio presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, donde dijo que se había tratado de una “colaboración con la policía española”.

“El procedimiento se llevó a cabo en la ciudad de Madrid, donde el capturado permanecía desde el año 2025 evadiendo la acción de las autoridades colombianas. Optra cuenta con una trayectoria criminal de 17 años, durante los cuales coordinó actividades relacionadas con narcotráfico, desapariciones forzadas, homicidios selectivos y extorsiones, consolidándose como uno de los principales dinamizadores de esta estructura criminal”, dice el comunicado de la Policía Nacional de Colombia.

De acuerdo con las autoridades, Optra deberá responder por los delitos de “desaparición forzada agravada y concierto para delinquir agravado”.

En su página web, el Ministerio del Interior de España indicó que la captura se produjo en la localidad de Getafe y calificó a Optra como un “peligroso fugitivo con numerosos antecedentes”.

El señor Diego Optra, jefe de la banda de los "Shotas" en Buenaventura, ha sido capturado en colaboración con la policía española pic.twitter.com/uvztaPJ2o5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 20, 2026

Optra tenía una alerta roja de Interpol. Aunque en octubre de 2019 fue detenido en Antioquia y desde entonces estaba recluido en una cárcel de Tunja, en septiembre de 2022 un juez de Buga lo dejó en libertad por presuntas irregularidades en su captura y por vencimiento de términos.

Aunque desde hace meses no se conoce avances en esa mesa de paz, la captura podría traer impactos en el proceso.

