Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Haciendo País

Home

Colombia + 20
Conflicto
18 de enero de 2026 - 10:00 p. m.

Catatumbo: el costo para la población de un año de miedo y desplazamiento

Un año después del estallido de la guerra en esa región, miles de familias enfrentan la pérdida de sus hogares, la ruptura del tejido social y el temor a un conflicto que no cede.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia +20

Redacción Colombia +20

Unidad de Video

Temas Relacionados

Catatumbo

Conflicto armado

Crisis humanitaria

Desplazados

Desplazamiento

Defensoría del Pueblo

ELN

Disidencias de las FARC

Frente 33

Estado Mayor Central

Paz total

Gustavo Petro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.