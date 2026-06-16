Combates con ACSN tensan mesa de paz y dejan afectaciones en comunidades de la Sierra Nevada

Un miembro de las ACSN sostiene un rifle AR15 en la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: Santiago Ramíre

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En las últimas horas, las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta y quienes se movilizan por la Troncal del Caribe han vivido las consecuencias de los enfrentamientos que se registran en esa zona del país por un operativo del Ejército Nacional contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), una estructura heredera de los grupos paramilitares que han operado en esa región del país desde hace décadas.

La situación ha generado bloqueos en la vía, miedo en las comunidades y nuevos cuestionamientos sobre el rumbo de los diálogos que ese grupo armado mantiene con el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de la política de paz total.

Las ACSN emitieron un comunicado en el que cuestionaron la ofensiva militar, y aseguraron que contradice los acercamientos de paz que sostienen con el Ejecutivo y que deteriora la confianza en el proceso. “El gobierno de Petro y su Oficina de Paz nos ataca con asalto armado en la Sierra Nevada. Hace una semana vino el comisionado, señor (Mauricio) Silva –delegado del Gobierno en esa mesa–, a hablar de paz y de la necesidad de seguir trabajando. ¿Esta es la paz que quieren? ¿Quién puede confiar en un gobierno así?”, señaló la organización armada este 15 de junio.

El grupo también señaló que supuestamente ha dado instrucciones para disminuir las acciones armadas y que ha respetado la presencia de la Fuerza Pública en el territorio. También se refirió a las afectaciones humanitarias que dejó el ataque en la vereda Quebrada del Sol. “Quieren hablar de paz y se meten a pueblos indígenas y atropellan campesinos inocentes, mototaxistas. Hay niños indígenas de colegios asustados y corriendo”, indicó.

Además, sostuvo que las medidas adoptadas para facilitar los acercamientos con el Gobierno han resultado insuficientes frente a las operaciones militares que continúan en el territorio. “Nos congelan órdenes de captura para hablar con comunidades de paz y la respuesta es esperar y atacarnos por la espalda. Nosotros, desde el día cero, le dijimos sí a la paz y vamos a hablar con comunidad internacional, ONU y OEA, como veedores garantes”, escribió el grupo.

En medio de los enfrentamientos, también comenzó a circular en redes sociales un comunicado atribuido a las ACSN en el que se anunciaba para este 16 de junio el “cierre total de establecimientos, tiendas y restaurantes” en varios sectores de la Troncal del Caribe. El documento, que fue desmentido por el mismo grupo armado, aparecía firmado por “Bendito Menor”, uno de los comandantes de esa estructura armada, quien tiene 26 años.

Naín Pérez, el nombre detrás de “Bendito Menor”, se ha convertido en una de las caras más visibles de las ACSN. Sus publicaciones en redes sociales, en las que suele exhibir armamento y lanzar mensajes amenazantes, incluso contra el presidente Petro, lo han convertido en una figura controvertida para las conversaciones que sostiene el grupo con el Gobierno.

Horas después de la difusión del documento, las ACSN escribieron que el comunicado “es totalmente falso, no hemos dado ninguna instrucción. ACSN vela por el bien común. Santa Marta, Troncal del Caribe y La Guajira pueden abrir con total tranquilidad sus negocios”.

“La comunidades exigen respuestas y diálogos”

Aunque el grupo armado asegura que en la Troncal Caribe se puede continuar con tranquilidad las actividades cotidianas, las confrontaciones en la Sierra Nevada dejan a las organizaciones sociales y comunidades sumidas en la preocupación.

“Esto es inaceptable y no es una forma de resolver conflictos. Puedo entender las molestias de un frustrado proceso de paz, pero esta acción daña la economía turística y genera incertidumbre de con quiénes se puede interlocutar”, escribió en su cuenta de X Lerber Dimas Vásquez, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PDHAL).

A través de las redes sociales de esa organización, se ha venido actualizando lo que ocurre en el territorio. Este martes, la organización informó que “el paro en la Troncal del Caribe sigue. Anoche las comunidades permitieron la salida de los vehículos represados pero volvieron a cerrar. Exigen respuestas y diálogos”.

La PDHAL describió, además, un panorama que contradice la imagen de contención que el grupo proyectó en su comunicado: “El actor armado sigue cruzando una línea muy delgada entre el desafío y el terrorismo”, escribieron desde la plataforma.

Las consecuencias de la confrontación sobre las comunidades indígenas también han alertado al Cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira, que señaló que las acciones armadas registradas en el territorio ancestral de la comunidad de Kandumake han afectado a la población civil arhuaca y representan una amenaza para la pervivencia física y cultural del pueblo indígena.

“Estos actos constituyen una grave transgresión al equilibrio espiritual del territorio, una vulneración directa a la integridad de nuestras comunidades y una amenaza contra la pervivencia física y cultural de nuestro pueblo”, señaló el Cabildo. En su pronunciamiento recordó además que la Sierra Nevada de Santa Marta “no es solamente un espacio geográfico; es el corazón del mundo, territorio sagrado donde se sostiene el orden de la vida”.

El cabildo pidió a todos los actores armados, legales e ilegales, “el cese inmediato de cualquier forma de presencia, confrontación o acción bélica dentro de nuestros territorios ancestrales” y reclamó medidas urgentes para proteger a las comunidades.

“Exigimos al Estado colombiano el cumplimiento efectivo de su deber constitucional de proteger a los pueblos indígenas, garantizando nuestra autonomía, la integridad territorial y el respeto a nuestros derechos fundamentales”, agregó el comunicado.

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