¿Qué tiene que ver el bloque Metro de los paramilitares con la condena contra Álvaro Uribe?

El expresidente Álvaro Uribe fue condenado a 12 años de prisión el viernes tras un juicio de varios meses que llevaba la jueza Sandra Liliana Heredia, quien lo encontró culpable por fraude procesal y soborno en actuación penal. Este fallo histórico —el primero contra un expresidente en Colombia— podría abrir la puerta para conocer más sobre capítulos oscuros del conflicto armado colombiano.

Heredia declaró a Uribe como el “arquitecto” de una red criminal destinada a sobornar testigos para que hablaran en su favor y en contra del senador Iván Cepeda. Sin embargo, el caso también revive preguntas de fondo: ¿Cuál es el origen del Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y cuál es el papel que habría tenido Uribe en su creación?

Todo se remonta a 2012, cuando Cepeda expuso en el Congreso testimonios de exparamilitares que vinculaban a Álvaro y Santiago Uribe con la creación del Bloque Metro en el oriente antioqueño. Aunque no hubo denuncia formal, Uribe demandó a Cepeda por presunta manipulación de testigos. La Corte Suprema cerró el caso contra Cepeda en 2018 y abrió uno contra Uribe por intentar —presuntamente— desacreditarlo mediante testigos manipulados y ofrecimiento de beneficios a exparamilitares.

En 2020, Uribe perdió su fuero de congresista al renunciar al Senado, y el caso pasó a la Fiscalía. Cinco años después, la jueza Heredia emitió esa condena en primera instancia.

Yo lo único que he buscado es verificar las muchas informaciones que me han llegado sobre visitas del senador Cepeda a cárceles

El fallo sostiene que Uribe intentó manipular el testimonio de exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve para desacreditar acusaciones sobre sus posibles vínculos con estructuras armadas ilegales, incluida la presunta co-fundación del Bloque Metro.

Para el politólogo y ex investigador de la Comisión de la Verdad Andrés Celis, si bien la atención está sobre el fallo por manipulación a testigos, lo verdaderamente importante es analizar la información que se quería manipular y bajo qué razones. “Lo relevante es saber qué tipo de información está manipulando y por qué”, explicó.

“Mucha gente cree que solamente están imputando a Uribe Vélez por manipular testigos, pero lo que hay en realidad de fondo es qué tipo de información está manipulando y por qué la está manipulando. Lo relevante de ello es saber por qué ha pasado tanto tiempo, incluso desde que Cepeda habló de paramilitarismo en el Congreso”, explicó Celis a este diario.

Monsalve, según ha dicho la misma jueza Heredia, ha mantenido su versión ante la justicia sobre la fundación del Bloque Metro, señalando como fundadores a Álvaro y Santiago Uribe, Luis Alberto Villegas, y los hermanos Gallón. Su padre era cuidador de la finca Guacharacas —propiedad de la familia Uribe— donde, según sus declaraciones, nació el Bloque Metro.

“Toda la información que ha dado Juan Guillermo Monsalve, tanto la justicia ordinaria como en Justicia y Paz en su momento, se refiere a la creación del Bloque Metro, la génesis. Lo que dice Monsalve es lo que hay detrás del caso, quiénes en realidad fueron los fundadores de ese primer organigrama de la estructura paramilitar. En varias oportunidades ha mencionado a los mismos como fundadores: al expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago, los hermanos Gallardo y Luis Alberto Villegas”, agregó el investigador Celis.

Para el profesor y director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Max Yuri Gil, la importancia del Bloque Metro radica en que representó una nueva generación del paramilitarismo, articulada entre narcotraficantes, élites políticas, económicas y Fuerza Pública.

“Los testimonios que el expresidente Uribe pretendió desvincular y manipular justamente señalaban, a partir de las declaraciones de Monsalve, la responsabilidad de la familia Uribe junto con los Villegas y los Gallón (Santiago y Pedro), en la conformación del Bloque Metro y todo lo que se desprende de allí. Se ha ido un poco del centro de atención cuáles eran los testimonios que el expresidente Uribe buscaba neutralizar. Fundamentalmente, esos testimonios señalan al expresidente y a su hermano Santiago en esa responsabilidad del impulso cuando era gobernador de Antioquia y especialmente por la responsabilidad en el auspicio de las cooperativas Convivir que desde el principio estuvieron articuladas al paramilitarismo”, explicó.

En la audiencia, la jueza dio plena credibilidad al testimonio de Monsalve, a pesar de los intentos de la defensa por desacreditarlo. Señaló que Uribe conocía las gestiones de su abogado Diego Cadena, quien habría buscado la retractación del testigo a cambio de beneficios, no precisamente jurídicos.

Lo que dijo la defensa de Uribe

La defensa del expresidente, liderada por Jaime Granados, argumentó que no hubo intento alguno de soborno o manipulación, y que Uribe solo buscaba ejercer su derecho a la defensa frente a acusaciones que considera falsas.

Durante el juicio, puntualmente la audiencia del pasado 5 de mayo, el abogado Granados le preguntó a Uribe sobre la hacienda Guacharacas y el asesinato de su padre, el 14 de junio de 1983. Además, preguntó si conoció tanto a los hermanos Villegas y al mismo Monsalve.

“A Luis Alberto lo conocí, pero no hice amistad con él y tampoco fue enemigo. Simplemente no hice amistad con él. A Juan Guillermo Villegas lo conozco, he sido amigo de él. Él fue diputado en Antioquia por el Partido Liberal y era una institución del sector agropecuario”, dijo Uribe, quien negó conocer o hacer negocios con el exnarcotraficante Santiago Gallón.

Sobre Monsalve dijo que nunca tuvo un trato con él, que escuchó de su existencia por la entrevista que se le hizo a Iván Cepeda, y afirmó que no conoció personalmente a Óscar Monsalve Correa, padre de Juan Guillermo y administrador de la hacienda Guacharacas.

Además, el mismo Uribe dijo que no hubo beneficios ilegales ofrecidos y que las gestiones realizadas por su equipo jurídico estaban amparadas por la ley.

“Yo lo único que he buscado es verificar las muchas informaciones que me han llegado sobre visitas del senador Cepeda a cárceles para ofrecer beneficios para que me acusaran. A mí nunca se me había ocurrido ir a buscar testigos para una cosa distinta que verificar”, dijo Uribe.

Lo que se sabe de la fundación del Bloque Metro

El Bloque Metro fue una estructura paramilitar que, según comparecientes ante Justicia y Paz, nació en una de las fincas propiedad de la familia Uribe Vélez: la Hacienda Guacharacas en Antioquia.

Se trata de uno de los bloques paramilitares más crueles en la historia del conflicto armado del país, como ha sido descrito en varios documentos, pero del que todavía hay dudas sobre su conformación.

Un informe de la Comisión de la Verdad sobre las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá señala que para el año 1998, a raíz de versiones judiciales y periodísticas, se puede rastrear el nacimiento del Bloque Metro que agrupó a distintos grupos paramilitares del suroeste, noroccidente, oriente y nordeste de Antioquia y tuvo como centro de operaciones el corregimiento Cristales, de San Roque, Antioquia, consolidando en esa zona un fortín que incluía escuelas de formación militar al mando de Carlos Mario García, conocido como Rodrigo Doble Cero.

El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, en sus versiones ante la justicia, ha detallado por varios años, con coherencia -según lo que han dicho las mismas autoridades- que su padre fue cuidador de la finca Guacharacas y trabajó con él allí, por lo que fue testigo de primera mano de la creación del Bloque Metro.

“El Bloque Metro es importante porque fue una nueva generación del paramilitarismo. En lo fundamental era una alianza entre narcotraficantes, sectores de las élites políticas, económicas y Fuerza Pública. Era el componente de esa alianza”, explicó a Colombia+20 el investigador Max Yuri Gil

¿Y ahora qué sigue?

La defensa de Uribe apeló la decisión de la jueza en la audiencia de principios de esta semana, con lo que el caso iría a la segunda instancia que será el Tribunal Superior de Bogotá.

Allí se puede confirmar la condena o tumbar el fallo. El tribunal tiene solo hasta octubre de este año para decidir, pues se está próximo al vencimiento delos términos. Después de eso quedaría la casación -la última instancia- ante la Corte Suprema.

Sobre lo que ocurrirá en otros procesos, como el del Bloque Metro, que deriva en casos graves como la masacre del Aro, la masacre de San Roque y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurridos cuando Uribe era gobernador, este caso podría dar impulso para que esas investigaciones avancen.

Más allá de la condena contra Uribe, el caso abre una oportunidad histórica para conocer quiénes fueron los verdaderos responsables detrás de masacres, desapariciones y desplazamientos forzados.

El expresidente tiene actualmente más de 28 procesos abiertos en la Corte Suprema de Justicia y más de 180 denuncias en la Comisión de Acusaciones por conformación de grupos paramilitares.

