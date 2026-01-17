En fotos: así se vivió el desplazamiento masivo en Catatumbo hace un año

En enero de 2025 se profundizó en Catatumbo una confrontación abierta entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias por el control territorial, las economías ilegales y los corredores estratégicos hacia la frontera con Venezuela. En ese momento Colombia+20 visitó algunas de las zonas de la región más afectados por la guerra, que hoy deja un balance de 100.000 desplazados.