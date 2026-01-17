Logo El Espectador
En fotos: así se vivió el desplazamiento masivo en Catatumbo hace un año

En enero de 2025 se profundizó en Catatumbo una confrontación abierta entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias por el control territorial, las economías ilegales y los corredores estratégicos hacia la frontera con Venezuela. En ese momento Colombia+20 visitó algunas de las zonas de la región más afectados por la guerra, que hoy deja un balance de 100.000 desplazados.

Redacción Colombia +20
Redacción Colombia +20
17 de enero de 2026 - 05:02 p. m.
El 16 de enero de 2025, una arremetida del ELN y posteriores enfrentamientos con el frente 33 de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) sumergieron a la región del Catatumbo, en Norte de Santander, en la peor crisis humanitaria que ha vivido el país en los últimos 20 años.
Foto: Nicolás Achury González

