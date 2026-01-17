En fotos: así se vivió el desplazamiento masivo en Catatumbo hace un año

En enero de 2025 se profundizó en Catatumbo una confrontación abierta entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias por el control territorial, las economías ilegales y los corredores estratégicos hacia la frontera con Venezuela. En ese momento Colombia+20 visitó algunas de las zonas de la región más afectados por la guerra, que hoy deja un balance de 100.000 desplazados.
El 16 de enero de 2025, una arremetida del ELN y posteriores enfrentamientos con el frente 33 de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) sumergieron a la región del Catatumbo, en Norte de Santander, en la peor crisis humanitaria que ha vivido el país en los últimos 20 años.
Foto: Nicolás Achury González