Exalcalde antimafia de Italia rechazó presencia de jefes criminales en acto de Petro en Medellín

El euro parlamentario y ex alcalde antimafia de Palermo, Italia, Leoluca Orlando. Foto: Archivo Particular

El político italiano Leoluca Orlando, quien fue alcalde de Palermo, la capital de Sicilia y es conocido por su fuerte oposición a la mafia, rechazó este martes en un video la presencia de nueve cabecillas de las bandas criminales en un acto encabezado por el presidente Gustavo Petro.

“Se lanzaron ataques contra la labor, de respeto, llevada a cabo contra la Alcaldía y la Fiscalía de Medellín”.

El mandatario estuvo acompañado por parte del gabinete y víctimas, pero también de nueve jefes de las bandas criminales del Valle de Aburrá que fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí.

La presencia de estos jefes criminales es el centro de la polémica porque, para muchos fue un acto revictimizante, y “blanqueó” la figura de estas figuras que son responsables de graves crímenes como homicidios, desplazamientos forzados y desapariciones entre otras. Sin embargo, cabe aclarar que todos son voceros de los diálogos, escogidos como delegados bajo la Ley 2272 de paz total.

Orlando, dijo que expresaba su plena solidaridad con el alcalde y con la fiscalía que “luchan contra la mafia arriesgando su propia vida”.

Así mismo, dijo que presentará una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea y que buscará la adhesión de otros eurodiputados de diferentes Estados de Europa con el fin de promover todas las acciones necesarias “para apoyar todos quienes en Medellín y en toda Colombia se oponen” a un “sistema criminal y mafioso”.

Según dijo, esto está “obstaculizando el proceso democrático y amenaza con contaminar las próximas elecciones presidenciales”.

También agregó que el país no puede ser condenado a las “constantes violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos”.

Las críticas de la presencia de estos jefes en la tarima han venido sobre todo del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El mandatario local advirtió que la lucha frontal contra la delincuencia puede quedar herida por lo que sucedió y —de paso— generar amenazas sobre la institucionalidad de Antioquía.

“Yo siempre he estado acostumbrado a que me amenazaran los delincuentes. A lo que sí no estaba acostumbrado es a que me amenazara un Presidente al lado y del lado de los delincuentes”, dijo Gutiérrez, quien agregó que el evento del sábado “es una amenaza directa y solicito a estas entidades (Fiscalía, Procuraduría y Fuerza Pública) tomar nota de lo sucedido hoy (sábado) en Medellín”.

