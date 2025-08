Ex-FARC rechazan amenazas contra la firmante de paz Camila Cienfuegos en Cauca

El último secretariado de las FARC denunció que la firmante de paz conocida como Camila Cienfuegos recibió amenazas en Cauca. Foto: Archivo Particular

Los homicidios, amenazas, ataques y desplazamientos forzados contra los excombatientes de las FARC siguen sumando casos desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. En lo que va del año, en el país se han reportado 470 firmantes de paz y líderes sociales que han sido asesinados.

Uno de los ataques más recientes se registró el pasado 2 de agosto contra la firmante de paz, Sandra Milena Morales, conocida como Camila Cienfuegos. A través de un comunicado, el último secretariado de las FARC denunció el hecho violento.

Según detalla la misiva, hombres armados irrumpieron en la vivienda de la firmante ubicada en Sotará, Cauca, hacia las ocho de la noche. En ese lugar, Morales también adelanta su proyecto productivo de reincorporación que estableció en el marco del Acuerdo de Paz.

“Los agresores la sacaron de su casa y le exigieron que transmitiera un mensaje a congresistas: deben apoyar la Mesa Regional de Paz en San Bernardo de Saija (Timbiquí, Cauca) y en Tumaco. También afirmaron tener conocimiento de la presencia de más de 1.000 firmantes de paz en el Cauca y advirtieron que estos deben respaldar la Paz Total y las mesas regionales”, se lee en el comunicado emitido por los ex-FARC.

Camila Cienfuegos fue combatiente de las FARC. Se integró a la guerrilla en 1994 y posterior a la firma del Acuerdo hizo parte de la subcomisión de género en las negociaciones de paz en La Habana.

Un llamado al diálogo como solución a la crisis de violencia

Además de denunciar las amenazas contra la firmante de paz en su vivienda en Cauca, la Alta Parte Contratante del Acuerdo hizo un llamado por la violencia contra el resto de firmantes de paz. “Solo en el último mes, dos personas que lideraban procesos productivos en el Cauca fueron víctimas de homicidio. Esta violencia debe cesar”, señalaron.

Como alternativa a la guerra, los firmantes insistieron en que la salida negociada sigue siendo la mejor opción para llegar a la paz.

“Desde la Mesa de Negociación hemos defendido el diálogo como único camino. Hoy, frente a las violencias que persisten, respaldamos la propuesta de Paz Total y esperamos que avance sin más derramamiento de sangre”, explicaron.

Asimismo, concluyeron con un mensaje para frenar las amenazas contra los excombatientes.

“Rechazamos tajantemente que se utilice a familiares, seres queridos o firmantes de paz para enviar mensajes bajo intimidación. La paz no se construye con amenazas, sino con voluntad política, garantías de seguridad y diálogo genuino. La paz es un derecho, no un botín de guerra. Seguiremos trabajando por su consolidación, pero se requiere el compromiso de todos los actores para que hechos como este no se repitan”.

