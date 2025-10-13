Un año después de Perseo: ¿Hubo cambios en la sustitución de cultivos de coca?

Cultivos de coca en el Cauca Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

Un año después de la Operación Perseo, el operativo militar con el que el gobierno de Gustavo Petro buscó retomar el control del Cañón del Micay, la vida en Argelia avanza entre dos realidades paralelas.

En el casco urbano de El Plateado se mantiene la presencia del Ejército, mientras en las montañas, donde antes retumbaban los combates, las comunidades intentan sostener los primeros proyectos productivos de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Los datos oficiales muestran avances concretos, aunque aún frágiles. Según la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, 1.100 familias de Argelia se inscribieron de forma voluntaria para reemplazar la coca por economías lícitas. De ellas, 787 hacen parte del programa Renhacemos, el plan que reemplazó al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), y que combina apoyo económico, asistencia técnica y acompañamiento comunitario.

De esas familias, 498 ya iniciaron la transición hacia la línea del café, con 480 hogares que recibieron los dos primeros pagos del incentivo de sustitución, 347 los terceros pagos y 91 los cuartos pagos. Los equipos técnicos han realizado 557 visitas de caracterización y 323 análisis de suelo, con una proyección de 578 hectáreas sembradas en café, equivalentes a unas 570 toneladas de producción anual de café pergamino seco.

El plan apunta no solo a sustituir cultivos, sino a transformar la economía local. En ese marco, se encuentran en estudios el primer centro de acopio y planta torrefactora de café, una red de beneficiaderos colectivos para tecnificar el procesamiento del grano, y una planta para transformar ají paprica, cacao y plátano. También se lanzó la primera marca local de café de sustitución, actualmente en proceso de negociación comercial.

La ART destaca un logro simbólico: el primer acuerdo colectivo para el uso de terrenos donde se levantará el centro de acopio, paso previo a la creación de una cooperativa de caficultores de Argelia que gestionará el beneficio y la comercialización.

En paralelo, campesinos y lideresas han recibido capacitaciones en producción agroindustrial, comercialización y gestión cooperativa, con apoyo del SENA y la Unidad Solidaria.

Pero el desarrollo va más allá del café. En el frente de infraestructura, se adelantan los estudios de seis tramos viales con las Juntas de Acción Comunal de Argelia Alta y El Plateado, por un valor superior a 2.500 millones de pesos.

En titulación de tierras, se estudian 30 solicitudes y otras 60 están en evaluación técnica. En educación, 200 personas se capacitaron en agrologística y gobernanza alimentaria, mientras 12 jóvenes cursan estudios superiores con las Unidades Tecnológicas de Santander. Además, el Ministerio de Educación destinó 1.250 cupos para que campesinos vinculados a Renhacemos validen la primaria y el bachillerato.

También se reportan avances en vivienda, minería y medio ambiente: 11 familias accederán a mejoramientos habitacionales, un inmueble de la SAE en Popayán servirá como residencia estudiantil, líderes de El Plateado reciben formación en formalización minera y 30 asociaciones productivas están en proceso de reconocimiento como negocios verdes.

Pese a los resultados, el contraste con la realidad cotidiana sigue siendo evidente. En las veredas más apartadas, la presencia estatal es irregular, los caminos siguen en mal estado y los campesinos aún dependen de la hoja de coca para subsistir.

Muchos beneficiarios esperan que los proyectos se materialicen más allá de los estudios y diagnósticos. “Nos apuntamos a la sustitución porque queremos dejar la coca, pero los apoyos llegan a cuentagotas”, dice un agricultor del corregimiento.

Para otros, el cambio ya empezó, aunque tímidamente. En algunas fincas, los nuevos cafetales empiezan a dar sus primeras floraciones, mientras grupos de mujeres se preparan para administrar el futuro centro de acopio. La esperanza, como el café, crece despacio.

