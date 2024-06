“La orden es neutralizar al EMC”: Petro tras atentados en Valle y Cauca

El presidente Gustavo Petro e Iván Mordisco, jefe de una parte de disidencia conocida como Estado Mayor Central. Foto: Redacción Colombia +20

Los atentados del viernes en Cauca y Valle del Cauca significaron un capítulo más en la escalada de violencia que sufren los departamentos desde marzo, cuando el presidente Gustavo Petro ordenó el levantamiento regional del cese al fuego en esos dos departamentos y en Nariño con una parte de la disidencia de las antiguas FARC, conocida como Estado Mayor Central (EMC).

En Popayán, sobre las 5:15 de la tarde del viernes se dio un ataque con explosivos contra el comando de Policía. Según los primeros informes del hecho, los artefactos se habrían lanzado desde una volqueta hacia las instalaciones de la estación. Los ataques dejaron dos uniformados heridos de forma leve, según reportó la Policía.

Momentos antes, un carrobomba explotó en el parque del corregimiento de Robles, en Jamundí, Valle del Cauca. El lugar es a una cuadra de la estación de Policía de ese corregimiento.

Hasta el momento se desconocen los responsables del ataque. Sin embargo, los reportes indican que serían grupos de la parte de la disidencia Estado Mayor Central comandada por Iván Mordisco.

En su cuenta de X, el presidente Petro afirmó: “La orden es neutralizar el EMC en el Cauca y el Valle”.

El mandatario advirtió que mientras no desmantelen las economías ilícitas no habrá conversaciones de paz. “El Estado Mayor Central, EMC, en el Cauca, vive de la exportación de cocaína. Por eso quería un cese al fuego sin dejar de matar y controlar la población (...) Mientras no decidan desmantelar las economías ilícitas no habrá conversaciones de paz y la ofensiva del ejército será total”, dijo el mandatario.

Petro también dijo que los atentados que se han presentado en las últimas semanas son la respuesta de ese grupo armado a la ofensiva militar que lidera el Ministerio de Defensa en el cañón del Micay, considerado el fortín de guerra de Mordisco.

“Lo que ejerce el EMC en el Cauca es una sojuzgación de la población solo para mantener la codicia. Por eso sus logros son la muerte de personas civiles. La postura de bombas contra la población es su manera de reaccionar ante la ofensiva militar en el Micay, que es donde realizan sus negocios ilícitos con la cocaína”, publicó el mandatario.

Aunque desde octubre de 2023 se instaló un proceso de paz entre el EMC y el Ejecutivo, en los dos últimos meses algunas estructuras del grupo disidente se dividieron, tras el levantamiento regional del cese al fuego ordenado por el mandatario. De esa forma, unos bloques continuaron en la mesa de diálogos y otros se levantaron, entre ellos el Bloque Occidental y las estructuras del Cauca.

El Estado Mayor Central, EMC, en el Cauca, vive de la exportación de cocaína. Por eso quería un cese al fuego sin dejar de matar y controlar la población.



Lo que ejerce el EMC en el Cauca es una sojuzgación de la población solo para mantener la codicia. Por eso sus logros son la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 8, 2024

“Son inaceptables los actos de violencia”

Sobre la medianoche del viernes, la Presidencia emitió un comunicado en el que rechazó los ataques perpetrados contra la fuerza pública y la población civil en ambas zonas. “Son inaceptables estos actos de violencia que pretenden socavar la tranquilidad del pueblo colombiano”, expresaron desde la Casa de Nariño.

En el comunicado también se reiteró el respaldo a las Fuerzas Militares, “quienes están llevando a cabo una ofensiva efectiva contra las estructuras ilegales que amenazan la paz y la seguridad de nuestra nación”, señalaron.

El viernes también se dio un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación en ambos departamentos. En la reunión participaron el Ejército Nacional, la Gobernación del Cauca, la Alcaldía de Popayán y la Policía del mismo municipio.

Durante el consejo se acordó articular el trabajo de todas las instituciones para fortalecer la seguridad en el Cauca, pues desde hace algunos meses la ola de violencia en el departamento ha ido creciendo.

Hace un mes, el 20 de mayo, también se dieron explosiones por motos bomba, asaltos por tierra, ataques a helicópteros y ráfagas en los municipios como Miranda, Morales y Suárez (Cauca), y Jamundí (Valle).

Entonces, Petro también dijo que la ofensiva contra el EMC sería “total”. La reacción del mandatario incluyó cambios en la cúpula del Ejército. El general Luis Ospina fue llamado a calificar servicios y, según se anunció, su reemplazo en la comandancia será Luis Emilio Cardozo, militar vallecaucano de larga trayectoria.