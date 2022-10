Reincorporada de Farc dice no ser ‘Erika’, la disidente que se reunió con gobierno

Esta es una de las imágenes conocidas de la primera reunión entre el Gobierno y las disidencias de las Farc-Ep. La única mujer presente de las disidencias es conocida como 'Erika'. / AFP Foto: AFP - -

“Ella es Yully Vélez, alias ‘La Mona’ o ‘Erika’, fue reclutada a los 16 años, en julio de 2018 en zona rural de La Macarena en el Meta”, aseguró Noticias Caracol en su nota “Estos son los integrantes de las disidencias que se acercan al Gobierno para un eventual diálogo” emitida el pasado 22 de septiembre, en la que se veía una fotografía de una mujer joven maquillada y vestida de civil.

El noticiero basó su reporte en información suministrada por Inteligencia y agentes que investigaron los perfiles de la delegación de la disidencia de las Farc que se sentó a dialogar con el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, el pasado 4 de septiembre, en medio de los diálogos de la política de Paz Total del presidente Petro. Según el informe, ‘Erika’ sería Yully Paola Vélez Loaiza, pero ella, en diálogo con Colombia+20, negó tajantemente ser la persona que participó de esa reunión y rechazó cualquier vinculación con las disidencias.

La confusión surgió de la siguiente fotografía que fue presentada en la nota y que efectivamente corresponde a Yully Paola Vélez Loaiza. Esta mujer de 35 años nació en Mesetas (Meta) y, según ella, entró a las filas de las Farc de forma voluntaria en los años 2000, cuando tenía 13 años. En 2016 se acogió al Acuerdo de Paz firmado por esa guerrilla con el Estado colombiano y al año siguiente firmó su acta de compromiso de dejar las armas e iniciar su proceso de reincorporación a la vida civil.

Yully Paola Vélez tiene un hijo y ocho semanas de embarazo. El pasado 22 de septiembre en horas de la noche se enteró, a través de un familiar, del señalamiento que se estaba realizando hacia ella con su nombre y su fotografía. Según cuenta, toda esta situación le está generando afectaciones y lo identifica como un saboteo al proceso de paz:

“Afectaron mi imagen, mi reputación, están generando daños y perjuicios a mi vida. Aparte de eso, yo tengo un embarazo, tengo un bebé y me la paso estresada de tanto pensar, preocupada, no puedo salir con esa calma de antes a hacer cualquier cosa, ya no es igual para mí”, explicó la firmante de paz a Colombia +20.

Desde el 23 de septiembre, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) está al tanto de la situación y Vélez inició la solicitud de certificados y constancias de su compromiso con el proceso de reincorporación para estar preparada cuando las consecuencias jurídicas, legales y de seguridad se presenten.

“La ARN ha sido testiga de que yo he estado ahí, que si me muevo de un sitio a otro yo llamo a mi facilitadora, la tengo informada. También he tenido mis seguimientos normales mes a mes, he tenido mis estudios, mis certificados, todo para respaldar que yo estoy en mi proceso de paz y he venido cumpliendo con toda la ley”, resaltó Vélez.

Esa agencia confirma lo dicho por la excombatiente. El mismo 23 de septiembre, al día siguiente de la emisión de la nota periodística, emitió una constancia en la que asegura que ella “se encuentra en estado activa y cumpliendo con el proceso de reincorporación”, firmada por la coordinadora del grupo territorial de la ARN en Bogotá.

El compañero de Yully también es firmante de paz y hace parte de la Unidad Nacional de Protección y del Sindicato Nacional Memoria Viva, quienes exigieron vía Twitter la rectificación por el riesgo a la seguridad personal, familiar y jurídica de Vélez tras estos hechos.

Víctor Alfonso Osorio, firmante de paz y presidente del sindicato, le comentó a Colombia +20 que al igual que los demás firmantes que siguen comprometidos con la paz, Vélez sí ha cumplido con sus requerimientos ante la ARN pero esta situación aumentó su nivel de riesgo.

“Los compañeros están viviendo una situación de zozobra porque en el barrio donde viven todo el mundo los conoce entonces literalmente ha estado encerrada en su casa esperando a ver quién le da respuesta, que esto se pueda solucionar”, comentó Osorio.

Exigimos a @NoticiasCaracol rectificar la publicación que señala una firmante del Acuerdo Final de Paz como integrante de un grupo al margen de la ley y negociadora con el gobierno de @petrogustavo y @FranciaMarquezM, poniendo en riesgo su seguridad personal, familiar y jurídica. pic.twitter.com/zxKvOzO69C — Sindicato Memoria Viva (@viva_memoria) October 3, 2022

La firmante de paz está redactando una solicitud de rectificación oficial al medio y al diario El Tiempo, que también la señaló en una nota - basado en Inteligencia - de ser ‘Erika’ y haber asistido a esa reunión. Vélez espera que esta confusión se resuelva pronto para tener su embarazo tranquila y continuar con sus actividades de formación en el marco del proceso de reincorporación que está llevando en Bogotá.