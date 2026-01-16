Logo El Espectador
16 de enero de 2026 - 10:34 p. m.

Se cumple un año de la guerra en Catatumbo entre el ELN y el Frente 33

En enero, un enfrentamiento armado transformó al Catatumbo en escenario de una crisis sin precedentes recientes. Doce meses después, la violencia no se ha detenido, las comunidades siguen desplazándose y el Estado no ha logrado restablecer condiciones mínimas de seguridad y protección.

