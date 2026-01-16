16 de enero de 2026 - 10:34 p. m.
Se cumple un año de la guerra en Catatumbo entre el ELN y el Frente 33
En enero, un enfrentamiento armado transformó al Catatumbo en escenario de una crisis sin precedentes recientes. Doce meses después, la violencia no se ha detenido, las comunidades siguen desplazándose y el Estado no ha logrado restablecer condiciones mínimas de seguridad y protección.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación