“Cuando me dieron la camisa camuflada me sentí realizada como guerrillera”: Karina

Elda Neyis Mosquera Garcia, quien fue conocida en la guerrilla como alias Karina, dice que "las FARC nunca perdonaron mi deserción y no han dejado de verme como una traidora". Durante el gobierno de Álvaro Uribe fue liberada y nombrada gestora de paz. En 2023 aceptó sus delitos ante Justicia y Paz y a través de este libro vuelve a confesarlos y a pedir perdón a las familias de los centenares de víctimas que causó. / Cortesía Foto: COLPRENSA

“USTED SE VA A LLAMAR KARINA”

Yo ingresé al quinto frente de las FARC el 3 de septiembre de 1984, tenía dieciséis años. No fui la única. Durante tres meses, entre agosto y octubre, ingresaron más de trescientos jóvenes a las FARC en la región de Urabá. Entre ellos alrededor de cincuenta mujeres. A mí me llevó un dirigente del partido, Efrén González. Era el dirigente que recogía los nuevos reclutas en la región. Ingresamos seis personas, tres hombres y tres mujeres. Solo recuerdo el nombre que le pusieron a uno de los hombres, Enrique....