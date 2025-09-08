No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias

Haciendo País

Home

Colombia + 20
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Cuando me dieron la camisa camuflada me sentí realizada como guerrillera”: Karina

Fragmento del libro “Volver a ser Elda. Una biografía íntima de alias Karina”, recién publicado con el sello editorial Debate.

Gustavo Duncan y Elda Mosquera * / Especial para El Espectador
08 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
Elda Neyis Mosquera Garcia, quien fue conocida en la guerrilla como alias Karina, dice que "las FARC nunca perdonaron mi deserción y no han dejado de verme como una traidora". Durante el gobierno de Álvaro Uribe fue liberada y nombrada gestora de paz. En 2023 aceptó sus delitos ante Justicia y Paz y a través de este libro vuelve a confesarlos y a pedir perdón a las familias de los centenares de víctimas que causó. / Cortesía
Elda Neyis Mosquera Garcia, quien fue conocida en la guerrilla como alias Karina, dice que "las FARC nunca perdonaron mi deserción y no han dejado de verme como una traidora". Durante el gobierno de Álvaro Uribe fue liberada y nombrada gestora de paz. En 2023 aceptó sus delitos ante Justicia y Paz y a través de este libro vuelve a confesarlos y a pedir perdón a las familias de los centenares de víctimas que causó. / Cortesía
Foto: COLPRENSA

“USTED SE VA A LLAMAR KARINA”

Yo ingresé al quinto frente de las FARC el 3 de septiembre de 1984, tenía dieciséis años. No fui la única. Durante tres meses, entre agosto y octubre, ingresaron más de trescientos jóvenes a las FARC en la región de Urabá. Entre ellos alrededor de cincuenta mujeres. A mí me llevó un dirigente del partido, Efrén González. Era el dirigente que recogía los nuevos reclutas en la región. Ingresamos seis personas, tres hombres y tres mujeres. Solo recuerdo el nombre que le pusieron a uno de los hombres, Enrique....

Por Gustavo Duncan y Elda Mosquera * / Especial para El Espectador

Temas recomendados:

alias Karina

Elda Neyis Mosquera Garcia

FARC

libro Volver a ser Elda

PremiumEE

 

Carlos (63194)Hace 1 hora
Ojalá nadie compre el libro de esa asesina terrorista guerrillera.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar