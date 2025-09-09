No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Día de los Derechos Humanos: memoria de Nydia Erika Bautista y su hermana Yanette

Por la conmemoración, hoy, del Día Nacional de los DD. HH. y a raíz de la reciente muerte de la lideresa Yanette Bautista, recordamos el caso de desaparición de su hermana y la lucha de la familia por la verdad. Fragmentos del libro “Desaparición forzada tomo II: Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)”, del Centro Nacional de Memoria Histórica. Homenaje.

Centro Nacional de Memoria Histórica / Especial para El Espectador
09 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
Doria Yanette Bautista Montañez, abogada y directora de la Fundación Nydia Érika Bautista, organización que creó en el exilio 10 años después de la desaparición de su hermana mayor y en honor a ella. El pasado 1° de septiembre se conoció la noticia del fallecimiento de esta lideresa, que por más de 30 años se dedicó a la búsqueda de la verdad y la justicia en otros casos de desaparición forzada.
Foto: Óscar Pérez

El 25 de agosto de 1986, Nydia Erika Bautista de Arellana fue capturada por miembros del Ejército y mantenida detenida durante tres semanas en las instalaciones de la III Brigada, en Cali. Durante su cautiverio en las instalaciones militares, Nydia Erika permaneció incomunicada y fue torturada. Durante este período, estuvo a disposición de los servicios de inteligencia militar (B-2) de la III Brigada y de la XX Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia, con sede en Bogotá. Un periódico local, El Caleño, en la primera página de su edición,...

Por Centro Nacional de Memoria Histórica / Especial para El Espectador

