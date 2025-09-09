Día de los Derechos Humanos: memoria de Nydia Erika Bautista y su hermana Yanette

Doria Yanette Bautista Montañez, abogada y directora de la Fundación Nydia Érika Bautista, organización que creó en el exilio 10 años después de la desaparición de su hermana mayor y en honor a ella. El pasado 1° de septiembre se conoció la noticia del fallecimiento de esta lideresa, que por más de 30 años se dedicó a la búsqueda de la verdad y la justicia en otros casos de desaparición forzada. Foto: Óscar Pérez

El 25 de agosto de 1986, Nydia Erika Bautista de Arellana fue capturada por miembros del Ejército y mantenida detenida durante tres semanas en las instalaciones de la III Brigada, en Cali. Durante su cautiverio en las instalaciones militares, Nydia Erika permaneció incomunicada y fue torturada. Durante este período, estuvo a disposición de los servicios de inteligencia militar (B-2) de la III Brigada y de la XX Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia, con sede en Bogotá. Un periódico local, El Caleño, en la primera página de su edición,...