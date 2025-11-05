Logo El Espectador
El Espectador le explica qué pasó con la Misión de Verificación de la ONU

Está pendiente coordinar todas “las presencias de las Naciones Unidas” en Colombia, pero quedó claro que ya no tienen el mandato “para verificar las sanciones propias de la JEP”.

Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
05 de noviembre de 2025 - 10:00 p. m.
Miroslav Jenča, diplomático eslovaco y nuevo jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.
Miroslav Jenča, diplomático eslovaco y nuevo jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.
Foto: Leidy Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Qué es la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas, ONU? ¿Qué es lo que hace ese equipo en Colombia? ¿Por qué estaba en riesgo su continuidad? ¿Qué fue lo que se decidió? ¿Qué tiene que ver con el proceso de paz? ¿Qué había pedido el gobierno de Iván Duque al respecto? ¿Por qué hasta el presidente Gustavo Petro ha salido a comentar la decisión que se tomó el viernes? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con toda esta discusión? ¿Y por qué Rodrigo Londoño, “Timochenko”, le...

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com

