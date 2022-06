Duque recibe de manos de Francisco de Roux Informe Final de la Comisión de Verdad

El padre Francisco De Roux hizo entrega del documento al mandatario, quien no asistió al evento oficial en el que se presentó el informe. Foto: Comisión de la Verdad

Este miércoles y de manera sorpresiva, el padre Francisco De Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), hizo entrega del Informe Final de esa entidad al presidente de la República, Iván Duque. El mandatario nacional no se presentó al evento oficial en el que se dio a conocer el texto, por lo que la CEV previó la entrega al dirigente para el próximo 6 de julio.

El encuentro inició a las 6:30 de la tarde en el Palacio de Nariño. Allí se presentó el padre Francisco de Roux acompañado de las comisionadas Patricia Tobón Yagarí, Marta Ruiz y Alejandra Miller. Al otro lado de la mesa se encontró el presidente Iván Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, Víctor Muñoz, director Departamento Administrativo Presidencia de la República, y Juan Camilo Restrepo, alto comisionado para la Paz.

El saliente mandatario confirmó la entrega del documento manifestando que “sabemos que ha sido un esfuerzo de muchos años, como gobierno hemos acompañado ese proceso no solo con respaldo institucional, sino también con todo el respaldo presupuestal para el cumplimiento de esa misión”. El mandatario, quien brilló por su ausencia en el evento oficial al que sí asistió el presidente electo Gustavo Petro, dijo que el texto que narra el conflicto de los últimos 60 años “es un reporte para generar un buen debate dentro de la sociedad, para que tengamos la posibilidad de leerlo y desmenuzarlo, de debatir, controvertir, construir sobre la base de los hallazgos. Tener un debate sensato, claro y republicano con respecto a las recomendaciones”.

Igualmente, el presidente se refirió a las recomendaciones del Informe Final y sostuvo que “estas son recomendaciones que no son vinculantes, pero son justamente para propiciar un debate que trascienda estar de acuerdo o no con las recomendaciones, de hecho tomar desde esas recomendaciones la posibilidad de construir colectivamente soluciones de convergencia”. De la misma manera, Duque sostuvo que le expresaron a De Roux “que la responsabilidad será no solo leer las páginas que contiene el reporte, contribuir a las discusiones que tendrá en las regiones y en otras latitudes”.

El presidente Duque también dijo que “es muy importante destacar que todo este ejercicio está orientado a que la nación supere capítulos de violencia que nunca deberían volverse a repetir, que tengamos la posibilidad de rechazar la violencia en todas sus formas, y que tengamos claridad que nunca hay cabida para que alguien quiera pasar por encima de otros a partir de las armas”. El mandatario afirmó que tiene “absoluta certeza de que hay heridas históricas y la responsabilidad que tenemos es tener certeza de que el Estado colombiano se ha ido fortaleciendo para garantizar el artículo 2 de la Constitución, protección de vida, honra de derechos y bienes de todos los colombianos”.

Por su parte, el padre Francisco de Roux dijo: “Vinimos para agradecer el apoyo que usted nos dio, presupuestal y de respeto a la tarea que estábamos haciendo. Este trabajo es uno hecho al lado de las víctimas, por eso nuestro escrito parte de los testimonios de las víctimas, de las mujeres abusadas, de los secuestrados, los muertos en el secuestro. Hemos estado en muchísimos encuentros”.

Asimismo, el presidente de la Comisión sostuvo que “la verdad no tiene ninguna discusión y no necesita interpretación, que es el dolor humano. Tratamos de interpretar que fue lo que nos pasó y por qué se llegó a estas cosas. No somos una entidad jurídica, no establecemos culpabilidades personales, pero si quisiéramos decirle que ponemos esto al conocimiento de los colombianos, el sentimiento profundo de las víctimas es que sean escuchadas por toda Colombia”.

Si bien la reunión no estaba prevista para hoy, tanto el primer mandatario como el presidente de la Comisión de la Verdad concluyeron que el encuentro de poco más de una hora fue ameno. Mientras el padre Francisco de Roux le agradeció a Duque por recibir el informe con respeto y haber permitido el funcionamiento de la entidad desde el respaldo presupuestal en estos casi cuatro años de trabajo, el jefe de Estado mandó un mensaje a favor de la construcción de paz, pero incluyendo un guiño sobre la postura de las Fuerzas Militares con respecto al Informe Final.

Justamente, Duque se refirió a la publicación que hicieron las Fuerzas Militares sobre su versión de los hechos ocurridos en el conflicto armado. Le agradeció al padre De Roux tener en consideración esa contribución hecha por más de 400 miembros de las Fuerzas Militares y la Policía: “Ese aporte que no tiene precedente en otros escenarios. Muestra el papel y la convicción de los héroes de nuestro país de proteger a los ciudadanos y por supuesto ser capaces de señalar las conductas individuales que puedan haber estado por fuera de la Constitución y la Ley. Esa apertura de recibir ese insumo es algo que también quiero destacar”, afirmó el mandatario.