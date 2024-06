¿Qué pasó con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad?

Evento en el que esta entidad hizo entrega simbólica del fondo documental digital al Archivo General de la Nación. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Tras un mandato de cuatro años, en el que la Comisión de la Verdad investigó y entabló diálogo con diversos sectores de la sociedad para escuchar más de 28.000 testimonios, el 28 de junio de 2022 presentó al país un informe final de 11 volúmenes con hallazgos y 67 recomendaciones para esclarecer el conflicto armado, dignificar a las víctimas y garantizar la no repetición.

Sin embargo, a dos años de la presentación del informe final, la implementación de dichas recomendaciones ha sido más lenta de lo esperado. Aunque se había previsto un avance del 35%, el segundo informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo, entidad creada con mandato hasta 2029 para observar este proceso, indicó que se encuentra en una etapa inicial.

La Comisión de la Verdad, dentro del volumen de recomendaciones, propuso cinco orientadas a “garantizar la reparación integral, la construcción de memoria, la rehabilitación y el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y de responsabilidades”. Desde Dejusticia nos hemos enfocado en monitorear su implementación.

En otras noticias: El fin del viacrucis para hallar a Óscar, el hijo desaparecido de Madres de Soacha

En su segundo informe, el Comité de Seguimiento y Monitoreo destaca que para avanzar en la implementación de las recomendaciones es necesario: reconocer y resarcir los daños diferenciados a cada víctima y sujeto colectivo; crear condiciones para superar el estado de vulnerabilidad de las víctimas y facilitar su recuperación de agencia, autonomía y su valor social; y ayudar a sanar las heridas individuales, comunitarias y territoriales.

De igual manera, el Comité la hace cuatro llamados a las entidades estatales en materia de reconocimiento y reparación para las víctimas:

El Gobierno y el Congreso deben asegurar que la reforma a la Ley de Víctimas no sea regresiva e incluya soluciones duraderas.

El Gobierno debe destinar mayor presupuesto y ajustar las medidas necesarias para garantizar y aumentar los recursos destinados a la política de víctimas y restitución de tierras.

La Unidad para las Víctimas debe mejorar el registro de desplazamiento forzado transfronterizo y exilio, y el Gobierno debe promover su reconocimiento legal como un hecho victimizante, diferenciado y autónomo.

Garantizar el cumplimiento de sentencias para pedir perdón a familias de víctimas y restituir el buen nombre de todas las víctimas.

Lea además: Así es la exposición sobre el Informe final de la Comisión de la Verdad en Bogotá

Aunque las recomendaciones no son vinculantes, buscan ayudar a satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado. Si no se implementan, no habrá oportunidad de transformar las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas que facilitaron que sufrieran las atrocidades de la guerra.

También se perdería la oportunidad de reconocer el alcance de la violencia que enfrentaron y de sus esfuerzos de construcción de paz, a pesar de las condiciones adversas producto del conflicto.

El compromiso y la voluntad para la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad debe venir de todas las ramas del poder, y contar con el impulso y la vigilancia de la sociedad civil.

★ Para conocer más sobre las iniciativas de la Red de Aliados del Legado de la Comisión de la Verdad, de la que hacemos parte, visite: www.seremos.co

★ Lee aquí el segundo informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo en: https://n9.cl/2gcxc