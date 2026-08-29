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Javier Giraldo: “Cuando el aparato de Estado es rechazado por su corrupción o injusticia”

Esta semana murió el sacerdote Javier Giraldo, símbolo de la defensa de los derechos humanos en Colombia. Este es uno de sus ensayos sobre la justicia en nuestro país y las responsabilidades del Estado.

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Javier Giraldo * / Especial para El Espectador
29 de agosto de 2026 - 09:00 p. m.
Desde sus primeros años como sacerdote en un barrio popular de Bogotá, Javier Giraldo entendió que su vocación religiosa también implicaba denunciar las injusticias.
Desde sus primeros años como sacerdote en un barrio popular de Bogotá, Javier Giraldo entendió que su vocación religiosa también implicaba denunciar las injusticias.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Apostillas a una experiencia dolorosa

Las denuncias que nuestro mandato y objetivos nos han llevado a asumir en estos 10 años, no han estado ciertamente referidas a la delincuencia común, campo en el cual unos ciudadanos agreden a otros en su patrimonio o en su vida y seguridad. Defender los Derechos Humanos Fundamentales de las capas sociales más vulnerables, implica sumergirse en el campo de relaciones ciudadanos/Estado, único campo en el cual la mirada a esos derechos que hay que defender incluye la dimensión de la responsabilidad,...

Por Javier Giraldo * / Especial para El Espectador

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