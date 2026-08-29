Javier Giraldo: “Cuando el aparato de Estado es rechazado por su corrupción o injusticia”

Desde sus primeros años como sacerdote en un barrio popular de Bogotá, Javier Giraldo entendió que su vocación religiosa también implicaba denunciar las injusticias. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Apostillas a una experiencia dolorosa

Las denuncias que nuestro mandato y objetivos nos han llevado a asumir en estos 10 años, no han estado ciertamente referidas a la delincuencia común, campo en el cual unos ciudadanos agreden a otros en su patrimonio o en su vida y seguridad. Defender los Derechos Humanos Fundamentales de las capas sociales más vulnerables, implica sumergirse en el campo de relaciones ciudadanos/Estado, único campo en el cual la mirada a esos derechos que hay que defender incluye la dimensión de la responsabilidad,...