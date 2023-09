Caso Jesús Santrich: habla experta de ONU que investiga entrampamiento a la JEP

Jesús Santrich, excomandante de la antigua guerrilla de las FARC, abandonó el proceso de paz y formó la disidencia de la Segunda Marquetalia junto a Iván Márquez y otros exjefes guerrilleros. Foto: Mauricio Alvarado

Antonia Urrejola, quien hizo parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llegó a Colombia en una visita de 10 días luego de ser designada -el pasado 26 de julio- como experta internacional de la ONU para investigar la denuncia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra exfuncionarios de la Fiscalía General de la Nación por presunta obstrucción en el caso del exjefe guerrillero Seuxis Pausias Hernández, conocido como “Jesús Santrich”.

Santrich, quien perteneció al Secretariado de las FARC, fue señalado por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez como parte de una estructura que enviaba drogas a Estados Unidos. Luego de ser vinculado a un proceso por narcotráfico, abandonó el Acuerdo de Paz de 2016 y formó la disidencia de la Segunda Marquetalia junto a Iván Márquez.

La experta debe presentar un informe a finales del 2023 que contenga las conclusiones sobre el tem. El documento será expuesto ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2024.

Durante una rueda de prensa que tuvo lugar en el centro de Bogotá, la experta de la ONU dio detalles sobre los avances en la investigación.

“Sostuve reuniones y escuché a altos representantes de instituciones del Estado como la Corte Constitucional, la JEP, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría. Conversé, además, con personas defensoras de derechos humanos, representantes de la sociedad civil y otros actores relevantes, entre ellos, el expresidente Juan Manuel Santos”, mencionó la abogada chilena.

Urrejola también dijo que durante su visita se reunió con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Miniterio de Justicia, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad Nacional de Protección y la Unidad para la implementación del Acuerdo de Paz de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

Según la experta internacional de la ONU, todas las informaciones recolectadas, que por ahora no son de dominio público, son insumos claves para la elaboración y entrega de su informe en el mes de diciembre.

En contexto: Caso Santrich: Ella es la experta de la ONU que investigará entrampamiento a JEP

Los detalles sobre el informe de Urrejola y su visita a Colombia

“En el informe que yo voy a hacer, aún no sé en qué fecha de diciembre, mi mandato no es para determinar responsabilidades individuales sino para determinar si esos hechos refieren obstáculos para la implementación del Acuerdo de Paz. Yo no voy a hacer cargos específicos, sino a partir de la información, qué implicaciones hubo para la implementación”, dijo la experta, y contó que hasta el momento no se ha reunido con el exfiscal Martínez, pero sí con la Fiscalía actual.

Frente a la pregunta de Colombia+20 sobre qué tanto ha avanzado la investigación de la Fiscalía contra sus antiguos funcionarios, Urrejola aseguró que se designó una fiscal para el caso, y que en las distintas conversaciones han aparecido elementos claves para ir armando una idea de lo que sucedió y de los efectos que eso ha tenido en la implementación del Acuerdo de Paz.

¿Cómo se dio la designación de la experta?

El nombramiento de Urrejola se tomó luego de una petición, el pasado mes de abril, del canciller Álvaro Leyva. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el alto funcionario pidió crear una comisión para investigar un “entrampamiento a la paz”.

La decisión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos -emitida el 13 de julio - fue muy clara al señalar que la experta designada tendría la labor de “identificar y verificar los obstáculos para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, en particular los anunciados públicamente por la Jurisdicción Especial para la Paz en marzo de 2023, y que identifique las consecuencias de estos obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos y formule recomendaciones para superarlos”, se lee en el comunicado.

¿De qué se trata la denuncia de la JEP contra exfuncionarios de la Fiscalía?

La JEP anunció en marzo de 2023 que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, contra funcionarios que trabajaron en esta entidad bajo la administración de Néstor Humberto Martínez, por ocultarle información del proceso de extradición -que terminó frenado- del exjefe de las FARC “Jesús Santrich”.

Se trata de un caso revelado en 2020 por el periodista Edinson Bolaños, de Colombia+20, en una investigación que despertó una dura controversia y llegó a los estrados judiciales.

Lea también: Caso Santrich: ONU designará experto para investigar entrampamiento al ex-FARC

El caso escaló al Consejo de Seguridad durante la presentación del informe trimestral del secretario general de la ONU, el pasado mes de abril, sobre la implementación del Acuerdo de Paz.

“La Jurisdicción Especial para la Paz presentó una denuncia penal contra antiguos funcionarios de la Fiscalía General por presunta obstrucción a la justicia, fraude a resolución judicial y ocultamiento de material probatorio en 2018, durante el proceso relativo a la garantía de no extradición del exlíder de las FARC-EP Seuxis Paucias Hernández Solarte, también conocido como Jesús Santrich, quien volvió a las armas”, se afirmó en ese documento.

Días después de este anuncio, el canciller Leyva se dirigó al Consejo de Seguridad de la ONU con el siguiente mensaje: “Algunos hemos considerado que lo que se buscó fue un entrampamiento a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso siento como obligación llamar la atención sobre el Consejo de Seguridad porque sí tenemos enemigos del proceso de paz. De allí, después de reflexionarlo, veremos si es conducente la creación de una Comisión Internacional de Investigaciones de las Naciones Unidas”, afirmó.