Está listo el decreto que crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaprecidas

En la visita a Buenaventura, representantes de organizaciones afrocolombianas e indígenas de los de Chocó, Cauca, Valle y Nariño se reunieron con el Consejo de Seguridad, algunos de ellos son familiares de víctimas de desaparición forzada. Foto: Cortesía: Misión de Verificación de a ONU en Colombia

Es un hecho la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (SNB) que articula los diferentes actores que tienen la responsabilidad de contribuir a la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado del país.

Así quedó fijado en el decreto 0532 del 29 de abril de 2024 que reglamenta y específica cuál será el funcionamiento del SNB.

Asimismo, resalta que la propuesta quedó condensada en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo luego de que fuera presentada por organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada junto al Ministerio de Justicia y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) con el objetivo de financiar, fortalecer y respaldar la labor de búsqueda en el país.

El Sistema Nacional de Búsqueda se creó a raíz de la incidencia familiar de las víctimas, personas buscadoras y de organizaciones de derechos humanos.

En ese contexto, el decreto señala que articulará los procesos de búsqueda con el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, la UBPD, la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Víctimas, Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo.

Además, el SNB podrá contar con el acompañamiento de la Cruz Roja Colombiana, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Misión de Verificación de la ONU.

¿De qué se trata el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas?

El objetivo principal de este Sistema Nacional de Búsqueda es articular los esfuerzos para agilizar las respuestas a las víctimas que satisfagan los derechos a la verdad y a la reparación. Esto se hará, principalmente, a través del acceso y creación de bancos de perfiles genéticos de desaparecidos, haciendo parte del Comité Interinstitucional de Genética Forense y creando laboratorios de antropología o genética en universidades o entidades privadas para agilizar el proceso de identificación de cadáveres.

Esto respondería a las quejas de las víctimas por la saturación en Medicina Legal que no ha permitido la identificación de más de 10.000 cuerpos. “No tenemos avances significativos en la identificación porque no hay dinero, Medicina Legal está colapsada, no hay personal ni voluntad política para brindar los recursos y las garantías para que se pueda avanzar en esos procesos de identificación”, explicó el pasado 30 de agosto a este diario Adriana Arboleda, vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

Según registros de la UBPD, aún continúan desaparecidas 90.088 personas en el país, de las 99.235 registradas en bases de datos del Sistema Integral para la Paz.

El Sistema Nacional de Búsqueda, también fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo PND 2022-2026. Dentro de los mecanismos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, en el documento se plantean los siguientes ajustes por realizar: “i) articular los procesos de búsqueda de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas con la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Policía Nacional, y ii) aumentar las capacidades técnicas e investigativas de las entidades competentes”.

De acuerdo con el decreto, el sistema estará integrado por dos comisiones (una intersectorial del Sistema Nacional de Búsqueda y una asesora y por dos comités (uno técnico y otro territorial). Además, lo integrarán un delegado de la presidencia, los representantes o delegados del Ministerio del Interior y de Justicia, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), representantes de la Fiscalía, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de la Unidad de Víctimas, de Medicina Legal y de la Defensoría del Pueblo.

Por el lado internacional estará la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (Mapp-OEA).

