JEP recibe informe sobre viabilidad de búsqueda de desaparecidos en Hidroituango

A las 8:30 de la mañana se inicia la audiencia para conocer la viabilidad de búsqueda d e cuerpos de desaparecidos en HidroItuango tras la prospección arqueológica subacuática en Hidroituango realizada por la organización forense Equitas. Esta organización viene desarrollando desde hace cinco años metodologías de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en contextos acuáticos en el país.

De acuerdo con la JEP, el universo preliminar de víctimas es de 269 personas que habrían sido arrojadas o enterradas en terrenos aledaños al río Cauca.

En esta audiencia estarán presentes Medicina Legal, Fiscalía, y Empresas Públicas de Medellín (EPM), entidad encargada del megaproyecto Hidroituango que entró en operaciones comerciales el pasado 14 de diciembre.

La audiencia también contará con la presencia del Movimiento Ríos Vivos, conformado por 15 organizaciones sociales antioqueñas que denuncian y se oponen a las afectaciones sociales y ambientales de los megaproyectos a orillas del río Cauca; y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar) quienes han acompañado al Movimiento en acciones jurídicas sobre la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

Siga la transmisión en vivo aquí:

Equitas ingresó al proceso en 2021, tras una solicitud del Movimiento Ríos Vivos y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), para apoyar las labores de búsqueda en esta zona del país que fue inundada para la realización de este megaproyecto y que en 2018 generó una catástrofe en los municipios aguas abajo.

Vea: Posible reapertura de Hidroituango: las peticiones y deudas con las víctimas

El 6 de abril de este año, la JEP emitió el Auto AT 071 de 2022 donde autoriza las labores de investigación acuátivas de Equitas. La audiencia estaba programada inicialmente el 6 de diciembre, sin embargo, por solicitud de EPM, fue aplazada porque el abogado de la empresa no se encontraba en el país para esas fechas, según lo expuesto en el Auto AT 270 de 2022.

En contexto

En 2020, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en los municipios antioqueños de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia. Esto llevó a declarar medidas cautelares sobre esta zona de influencia del megaproyecto de Hidroituango en 2020.

Lea también: ¿Cómo afectaría la apertura de Hidroituango la búsqueda de personas desaparecidas?

Este megaproyecto hace parte de los 16 lugares que el Movice presentó en 2018, ante la JEP, como lugares claves para preservar mediante medidas cautelares para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el país.

Noticia en desarrollo...