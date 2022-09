Víctimas denuncian falta de garantías en audiencia de general (r) Mario Montoya

Las víctimas esperan que los militares implicados reciban la misma acción que Montoya en el macrocaso que adelanta la JEP por las ejecuciones extrajudiciales. Foto: Carlos Rosas - Mauricio Alvarado Lozada

Cerca de 84 víctimas acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizaron un plantón en la sede en Medellín de la Universidad Cooperativa para exigirle a ese tribunal de justicia una efectiva participación en la audiencia que este jueves está realizando en versión reservada el general en retiro Mario Montoya Uribe sobre el Caso 03 de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”. Los familiares hicieron la protesta con carteles de ¿Quién dio la orden? y fotografías de sus familiares, víctimas de ese delito.

La protesta se da porque la audiencia se realizará en la modalidad de sala de víctimas o sala espejo, “metodología que vulnera sus derechos de participación material, directa y efectiva, al principio de centralidad de las víctimas”, señalaron en un comunicado el Colectivo de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales Tejiendo Memorias, la Corporación Jurídica Libertad, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos y la Asociación Minga, quienes están acompañando a las víctimas.

“Nosotros quisiéramos entrar nuestra pancarta del mural ¿Quién Dio la Orden?, las fotos de nuestros familiares y las camisetas del colectivo, pero con el mecanismo de la Sala Espejo, esos elementos no se van a ver, vamos a estar frente a una pantalla y ya”, afirmaron las integrantes del colectivo ‘Tejiendo Memorias’ en entrevista con Colombia+20.

Aunque existe la posibilidad de enviar preguntas, a través de un tercero como funcionó en Justicia y Paz, este espacio de sala espejo corta la participación directa de las víctimas con elementos simbólicos. Además, va en contra del principio del Acuerdo de Paz sobre la centralidad de esta población en los procesos de reparación, verdad y no repetición, según las organizaciones que firmaron la solicitud. Para los equipos psicosociales de las organizaciones de víctimas que acompañan estos procesos, el desarrollo de esta audiencia en la modalidad espejo las pone en un lugar de infantilización y desvalimiento que sí genera revictimización a colectivos como ‘Tejiendo Memorias’ en el que madres, abuelas, hermanas y familiares se juntaron en 2017 para buscar la verdad de lo que pasó con sus seres queridos, víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

“Esto acentúa una lectura de las víctimas como sujetos de sufrimiento y no como sujetos autónomos que se reconocen como actores sociales, políticos, que han construido formas de afrontamiento y apoyo mutuo para enfrentarse a los diversos escenarios han tenido que transitar en sus luchas por la verdad y la justicia”, se lee en la solicitud enviada a la magistrada Catalina Díaz Gómez, quien ha estado al frente de este macrocaso e integra la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad, Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP.

En estos momentos la audiencia y el plantón se están realizando de forma paralela en Medellín, mientras las víctimas esperan recibir respuesta efectiva y aportes a la verdad significativos sobre estos casos.

Como otra forma de protesta, varias de las víctimas decidieron quedarse afuera de la audiencia porque consideran la sala espejo como una burla porque a través de organizaciones como la Corporación Jurídica Libertad llevan más de un mes tramitando el proceso de participación con la JEP, que debería garantizar la no revictimización y alguna afectación colateral.

Montoya Uribe aportará voluntariamente al caso sobre personas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado- subcaso Antioquia, puntualmente sobre aquellas muertes relacionados durante su comandancia de la Cuarta Brigada del Ejército entre el 1 de enero de 2002 y el 15 de diciembre de 2003.

Para Bertina Badillo, representante de las víctimas del sur de Bolívar, las víctimas necesitan audiencias donde no les roben el derecho a ver al rostro a sus victimarios, a hacerles preguntas y obtener una verdad porque eso hace parte del proceso de sanidad.

“Es muy importante que no nos nieguen el derecho, no nos revictimicen. Escúchenos y denos la oportunidad de sanar. Una necesidad bien grande que tenemos las víctimas es la de sanar y establecer un perdón genuino, pero si a nosotros nos quitan esa posibilidad de ver, hablar y hacer preguntas, es imposible que nosotros sanemos”, comentó Badillo.

Las Madres de los Falsos Positivos de Colombia (Mafapo) también se encuentran en la capital de Antioquia para la audiencia pero han exigido en redes sociales una audiencia cara a cara, no mediada por una pantalla, y la verdad sobre las 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ cometidos entre los años 2002 y 2008, según hallazgos de la JEP.

Queremos Verdad. Ahora si tiene miedo de enfrentarnos, se le acabado su verraquera cuando pedía ríos de sangre, son más de 6402 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Que de la cara. No más sala espejo pic.twitter.com/s6O5uVqjVA — Madres Falsos Positivos de Colombia (@MAFAPOCOLOMBIA) September 28, 2022

“No hay preparación previa”: la respuesta de la JEP

El pasado 6 de septiembre la JEP respondió a las demandas de los colectivos y organizaciones e indicó que la versión voluntaria no es un momento propicio para el encuentro entre víctimas y comparecientes y menos si no cuenta con una preparación previa. “No se cuenta con la preparación previa de las partes que es necesaria para que se garanticen los derechos de los involucrados y no se generen daños adicionales de los derivados por la conducta delictiva que originó la victimización”, se lee en la solicitud enviada por las organizaciones de víctimas el 26 de septiembre a la JEP para reconsiderar la modalidad de participación de las víctimas.

Sin embargo, la Corporación Jurídica Libertad afirmó que desde mediados de agosto inició comunicación con el despacho y el equipo territorial de la JEP en Antioquia para iniciar dicho proceso. “Las víctimas vienen preparándose desde hace tres años para participar en este tipo de construcción dialógica. Además, una diligencia de este tipo se supone que es una construcción entre varias partes, principalmente entre el compareciente y las víctimas, entonces que se aísle a las víctimas con el argumento de no generar daños es contradictorio”, le explicó a Colombia +20 Sergio Arboleda Góngora, abogado de esta Corporación.

