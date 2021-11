Una de las demandas de verdad más reiteradas entre las once familias es que les respondan ¿por qué decidieron llevarse a esos once muchachos? Pero el exmilitar dice no tener la respuesta. “Yo no sabía el por qué esas personas ni cómo las elegían, solo sabía quién ejecutaba esa acción y cuándo”, explicó durante el evento de la Comisión de la Verdad el coronel (r) Borja.