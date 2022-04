Las familias me reclamaron y les dije que sus víctimas eran guerrilleros: Militar

El mayor retirado del Ejército Juan Carlos Chaparro fue para la época de los hechos oficial de operaciones y luego comandante del Batallón Francisco de Paula Santander. Foto: Óscar Pérez

“Quiero que sepa el país entero que en los asesinatos que cometió el Batallón Francisco de Paula Santander, cuando fui su oficial de operaciones y su comandante, los que murieron ahí eran personas de bien, campesinos”. Con esas palabras, el mayor retirado del Ejército Juan Carlos Chaparro se paró frente a sus víctimas - y el país - en Ocaña y reconoció su responsabilidad en 120 casos de “falsos positivos” ocurridos en el Catatumbo entre 2007 y 2008.

El mayor fue uno de los 10 militares convocados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la primera audiencia de reconocimiento de responsabilidad por el caso de los “falsos positivos”, dedicada a la región del Catatumbo. Frente a 60 víctimas presentes en el auditorio, asumió su responsabilidad y detalló el rol que cumplió.

“Yo nunca verifiqué, nunca ahondé, nunca fui más allá, siempre le creí a las unidades que estaban en el área, siempre creí las mentiras que me decían. Lo único por lo que me preocupaba era por que mi documentación que tenía que presentar, así fuera mentirosa, estuviera bien” Mayor retirado del Ejército Juan Carlos Chaparro

En 2008, cuando estalló el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, el país y el presidente Juan Manuel Santos destituyó a más de 20 oficiales y suboficiales, el mayor Chaparro asumió el mando del Batallón Francisco de Paula Santander. “Cuando recibo el comando, me llegan muchas víctimas y yo mancillé el nombre de ellos. Inclusive con voz fuerte les decía que sus familiares estaban en alguna estructura, siendo esto falso, siempre acompañando lo que los subalternos en su momento hicieron, dándole fe a ellos de que lo que estaban haciendo estaba bien”.

Según su relato, en los meses que siguieron, en vez de dedicarse a investigar las denuncias, se concentró en revisar la documentación “para que todas las ejecuciones extrajudiciales que se habían hecho en el batallón pareciera que fueran una realidad. Cambiamos documentación e inclusive la borramos”, sostuvo en el estrado.

“Así duré todos estos años, pensando que lo que hice yo con la documentación estaba bien. Y no es así, y reconozco aquí, frente a ustedes padres, hermanos, esposas, esposos, hijas, hijos, lo que hice en ese momento, hablar de lo que no eran sus víctimas; me arrepiento de todo corazón”, dijo el militar.

Ya desde 2007, cuando se desempeñó como oficial de operaciones de ese batallón, había participado en las ejecuciones extrajudiciales, especialmente en la legalización de las “bajas” que reportaban sus subalternos. “La documentación que yo generaba, la hacía de acuerdo a los protocolos, pero con las mentiras que a mí me daban”.

Según su testimonio, nunca se preocupó por constatar en lo más mínimo la versión de sus unidades sobre las bajas que reportaban. “Yo nunca verifiqué, nunca ahondé, nunca fui más allá, siempre le creí a las unidades que estaban en el área, siempre creí las mentiras que me decían. Lo único por lo que me preocupaba era por que mi documentación que tenía que presentar, así fuera mentirosa, estuviera bien”.

“Cerré los ojos y me convencí a mi mismo que lo que estaba pasando era verdadero y así me mantuve durante muchos años”, sostuvo el militar. Agregó: “Yo llegué a convencerme de que yo no tenía ninguna responsabilidad, que lo que me fueran a pedir estaba ahí”.

Dijo que en el proceso que ha llevado ante la justicia transicional y con las reuniones previas con las víctimas ha sido consciente del daño que causó. Y aseguró también que el rol que él cumplió fue quizás peor que el que cometieron aquellos que ejecutaron los crímenes. “(Me encargué de) encubrir, cambiar documentos, decir lo que no estaba pasando, hablar tan mal nosotros de la región, decir que muchos campesinos eran lo que no eran”.